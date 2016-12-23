Алкоголь в общепите Ульяновска продают только вместе с закуской: обзор прессы

Фото: alexandrasunday.blogspot.ru

Основным критерием роскоши для россиян является цена товаров; Северная Корея – вторая по популярности страна, куда эмигрируют амурчане; изобретена вечная флешка и ученые поняли механизм образования галюцинаций – эти и другие новости зацепили внимание ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин, и он включил их в сегодняшний обзор.

Напишут же такое

В «Российской газете» пишут о том, что стоимость товаров класса люкс является для россиян основным критерием роскоши. Если в мире таким критерием являются качество материалов и ингредиентов, то отечественному потребителю прежде всего важна цена. Больше всего интереса наши сограждане проявляют к таким категориям, как одежда и обувь, а также алкоголь (то есть, виски стали глотать не потому, что вкуснее водки, а потому, что дороже).

Газета пишет, что товары люксового сегмента дают ощущение уверенности 43 % россиян.

Вам статья

Еще вы узнаете о том, что в следующем году Банк России потратит около 25 тонн драгметаллов для чеканки монет. Такие монетки иногда достигают пяти и более килограммов. В карман, конечно, не положишь, но в укромном месте на черный день хранить можно. И не спрашивайте обозревателя, кто такие монеты покупает. Но если очень интересно, он назовет героя другой публикации – Валерия Израйлита, председателя совета директоров «Компании Усть-Луга», только что арестованного за то, что украл полтора миллиарда рублей. Не за день, конечно, постепенно. Но, как известно, курочка по зернышку…

Впрочем, возможно Израйлит и не покупал 5-килограммовые монетки. Наверняка у него хватало и на 100-килограммовые. Испортили мужику праздник.

Полный абзац

Кстати, о порче праздника. Умеют у нас это делать. Вот свежайший пример: в Ульяновской области запретили разливать алкоголь в пунктах общепита, если покупатель не берет закуску. «А если кому приперло?! А если у кого свой сухарик завалялся в кармане? А если кто есть не хочет – ну нет аппетита – и всё тут?! А если кто-то вообще по русской традиции только рукавом занюхивает?!» – возмущается Павел Андреевич.

Надо отметить, Ульяновская область славится своими нововведениями: то там вдруг диктант для чиновников устроят, то не разрешат женщинам носить брюки и юбки выше колен, то запретят материться… На всю страну не перешел бы этот опыт!

Очень интересно

Из «Амурской правды» Павел Андреевич с удивлением узнал, что Северная Корея является второй по популярности страной среди эмигрирующих из Приамурья. Не удивился бы, если б назвали Израиль. Или там Америку какую. Да мало ли… Но Северная Корея?! Страна, где все должны соблюдать жесткую дисциплину, где порядок возведен в ранг государственной идеологии, где чрезмерное выпивание спиртных напитков («я не говорю слово «пьянство», просто чуть-чуточное перебирание» – замечает автор обзора) карается общественным порицанием. Где надо работать, работать и работать

«Нет, право, я очень удивлён…»

Также в номере

Еще из газеты можно узнать о том, что в области начался сезон охоты. Но не на живность какую дикую, не на волков позорных или на медведей, по лесу праздношатающихся да к людям не по делу пристающих, а на самого, что ни на есть хищника – на настойку боярышника, не к завтраку будь упомянуто… Роспотребнадзор таким образом начал выполнять поручение правительства (или кого там) на продажу непищевых спиртосодержащих продуктов.

Судя по цифрам, приведенным в газете, охота идет успешно. Ну, ни пуха, ни пера, как говорится!

На посошок

В «Комсомольской правде» стоит обратить внимание на публикацию о семи самых потрясающих открытиях уходящего года. Среди всего прочего – бактерии, способные пожирать пластик. Вот их не было-не было, а потом они появились. А значит, можно будет не сжигать пластиковые бутылки, чтобы не воняли надоедливо, а просто подкармливать ими эти самые бактерии. Но лишь бы бутылок и прочего хватило, а то перекинутся, оголодавшие на нас, живых…

Или пишут о том, что изобретена вечная флешка. Вот тут-то и вздохнем с облегчением, вспоминая, сколько ж бесценного материала ушло в небытие. А самое-самое открытие – ученые медики поняли механизм образования галлюцинаций!

«Представляю, с каким удовольствием они ставили на себе опыты», – восклицает на посошок Павел Савинкин.

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#СМИ

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