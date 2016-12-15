В Благовещенске будут судить бывшего работника банка за кражу 2 миллионов

Благовещенские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего бывшего сотрудника одной из банковских организаций. Он обвиняется в совершении кражи 2 миллионов рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере» стали результаты проверки, которую провела служба безопасности банка после по факту хищения денежных средств.

В ходе предварительного следствия установлено, что весной 2016 года обвиняемый, являясь работником банка и, согласно должностной инструкции, имея доступ к информационной системе банка на правах её администратора, тайно похитил денежные средства – около 2 миллионов рублей. По версии следствия, обвиняемый похищал денежные средства несколько раз, согласно придуманной им схеме.

Следствием установлено, что часть похищенных денежных средств обвиняемый успел потратить до того, как его счета были заблокированы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок 10 лет, сообщает амурское управление МВД России.

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