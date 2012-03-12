Путин поручил проверить туристический кластер «Амур»

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Счётной палате провести проверку ряда туристско-рекреационных кластеров в части эффективности использования потраченных на их создание бюджетных средств. Проверка должна быть проведена до 1 апреля 2017 года в туристических кластерах «Амур», «Северная мозаика» в Якутии, «Елец» в Липецкой области и «Тункинская долина» в Бурятии.

Проверка должна касаться «эффективности использования средств бюджетов РФ и средств внебюджетных источников при создании и функционировании указанных туристско-рекреационных кластеров». Поручение дано по итогам заседания Форума действий ОНФ и опубликовано на сайте Кремля.

Как сообщает «Интерфакс», также в срок до 1 июня следующего года Генпрокуратуре поручено провести проверку законности выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию находящихся в государственной и муниципальной собственности объектов социальной инфраструктуры, которые не используются по целевому назначению и фактически являются объектами незавершенного строительства.

22 ноября в ходе встречи президента России с активистами ОНФ Владимиру Путину сообщили о проблемах в области внутреннего туризма в стране, в том числе о неэффективной работе ряда туркластеров. Так, из 15 кластеров, которые планировалось запустить в 2016 году, работает только семь, причем два из них были запущены до старта федеральной программы. Общая сумма инвестиций, которые планировалось направить на развитие туристических кластеров, составляет 141,6 миллиарда рублей, из которых 40 миллиардов – средства федерального и региональных бюджетов, а 101 миллиард – частные инвестиции.

На форуме одна из выступавших, Анастасия Муталенко, рассказала о туристическом кластере «Амур» в Благовещенске, где площадка заросла травой.

«Например, туристический кластер "Амур" в Амурской области. Освоили 1,2 миллиарда рублей бюджетных средств, отсыпали огромную искусственную набережную, сделали тротуар, но на сегодня эта площадка заросла травой и, кроме старых ржавых бытовок, там больше ничего нет, инвестор там не присутствует!» – заявила Анастасия Муталенко.

Выступление активистки было долгим, рассказ про набережную Благовещенска был лишь одним из многих эпизодов. Поэтому в ответе Владимир Путин кластера «Амур» отдельно не коснулся, но после выступления дал ряд поручений.

В середине декабря руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов приехал в Благовещенск с проверкой. Он осмотрел объекты туристско-рекреационного кластера «Амур» и сказал, что у региона колоссальный туристический потенциал.

Намывную территорию набережной Амура в Благовещенске начали отсыпать в 2012 году. В 2013 году она была затоплена в результате наводнения, и ее начали отсыпать с помощью земснаряда. Еще через год туристско-рекреационный кластер Амурской области вошёл во второй этап федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в России до 2018 года». В частности, в него входили «Золотая миля», «Маленькая Венеция», музей под открытым небом «Албазинский острог». На их реализацию предполагалось выделить 3,2 миллиарда рублей. В конце 2014 года стало известно, что кластер «Амур» в эту программу вошел.

Существовало несколько вариантов застройки намывной территории. Летом 2016 года возможный инвестор – гонконгская компания – предложил сделать «Золотую милю» в футуристическом стиле, с высотными зданиями. Однако, насколько известно Амур.инфо, никаких решений по этому поводу так и не принято.

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