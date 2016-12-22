В Благовещенске разыскивают очевидцев ночного ДТП

Ночью в Благовещенске произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Автомобиль – предположительно, такси – с места происшествия скрылся. Теперь его разыскивают. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей аварии.

30декабря в 00:39 на регулируемом перекрёстке Зейской и Чайковского неустановленный водитель, управлявший неустановленным автомобилем (предположительно, такси), при повороте налево на разрешающий сигнал светофора создал препятствие двигавшемуся навстречу Toyota Cresta. Водитель «тойоты», избегая столкновения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Fielder. С места аварии в больницу увезли женщину – пассажира «филдера». Водитель, устроивший столкновение седана и универсала, с места происшествия скрылся.

Любую информацию об этой аварии просят передать в группу розыска ДПС городского отдела Госавтоинспекции по телефонам в Благовещенске: (4162) 59-46-86, 8-962-283-75-58 или в дежурную часть по номеру 42-52-62.

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#ДТП

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