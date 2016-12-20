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Сегодня, 09:14 1

Прогноз погоды на 30 декабря: в Приамурье снежно и тепло

Прогноз погоды на 30 декабря: в Приамурье снежно и тепло
Фото: relax.ru

В пятницу, 30 декабря, в Амурской области местами ожидается слабый снег. Западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду. В отдельных районах порывы достигнут 11 метров в секунду.

Уличные термометры покажут –9…–14 градусов, местами по крайним северным районам ожидается –19…–24 градуса.

В Благовещенске в 6 утра было 20 градусов ниже нуля. Восточный ветер дул со скоростью 1-4 метра в секунду.

Днём в столице Приамурья будет переменная облачность, в первой половине дня – небольшой снег. Западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается в пределах –10…–12 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

На дорогах области и Благовещенска местами снежный накат.

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#погода

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