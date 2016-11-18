Советник Путина: Россию могут отключить от Интернета

Фото: ren.tv

России следует быть готовой к возможной ситуации с отключением от Интернета. В этом уверен советник российского президента по Интернету Герман Клименко. Такую информацию опубликовала «Лента.ру».

Свое заявление Клименко сделал в связи с законопроектом о защите критически важной инфраструктуры страны. Проект закона разработан в Минкомсвязи и подразумевает регулирование российского сегмента Сети в случае внезапных отключений или нападений.

По мнению советника, Россия должна быть готова к непредвиденным обстоятельствам, особенно на фоне «тектонических сдвигов в сторону ухудшения» отношений с европейскими странами. При этом Клименко добавил, что обычных пользователей закон никак не коснется.

В августе Минкомсвязи в проекте поправок в закон «О связи» предложило запретить иностранцам владеть точками обмена трафика в России. По мнению министерства, основными элементами интернет-инфраструктуры в России должны владеть либо государство, либо исключительно российские физические и юридические лица.

Ранее ФСБ сообщила о подготовке хакерских атак на финансовую систему России. Эту информацию подтвердили в «Ростелекоме», подчеркнув, что удалось отразить пять атак на крупнейшие банки и финансовые организации.

По указу Обамы жители Крыма были лишены доступа к сервисам Google и Microsoft.

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#интернет #российская власть

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