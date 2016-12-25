Ту-154 находился в воздухе чуть больше минуты, нештатная ситуация длилась 10 секунд

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«Особая» ситуация развивалась на борту самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря, только последние 10 секунд. Общая продолжительность полета составила 70 секунд, сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

Говоря о деталях катастрофы, Байнетов сообщил, что «особая ситуация развивалась в течение 10 секунд», а до этого «все было достаточно штатно».

«Весь полет проходил около 70 секунд, максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров, на этом эшелоне скорость в пределах 360-370 км час», – рассказал генерал.

Под каким углом самолет столкнулся с водой, добавил начальник СБ, данных пока нет. Он также отметил, что радиообмен на борту лайнера был краток, около 10 секунд. По его словам, одна из фраз которую произнес командир воздушного судна, говорит о начале развития особой ситуации на борту.

По поводу причин катастрофы Байнетов сказал: «После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали вывод о том, что теракта, во всяком случае взрыва, на борту не было». Однако, отметил он, версия теракта пока не снимается, пишет «Интерфакс».

Он добавил, что число версий причин катастрофы самолета сократилось с 15-ти в два раза. «В начале расследования авиационного происшествия было выдвинуто со стороны комиссии более 15 версий. Когда мы получили в распоряжение комиссии (данные) объективного контроля с двух накопителей, количество версий уменьшилось в два раза», – сказал Байнетов.

Окончательные выводы о причинах катастрофы самолета Ту-154 будут сделаны не ранее, чем через месяц, уточнил генерал-лейтенант.

Как сообщало Амур.инфо, самолет Ту-154 рухнул в Черное море 25 декабря. Все находившиеся на борту 92 человека погибли.Борт вылетел из аэропорта Адлер и направлялся в Сирию. На его борту находились 92 человека, все они погибли. Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 километрах от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

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