Китаянка установила рекорд, родив в 64 года
У 64-летней жительницы китайской провинции Цзилинь родился абсолютно здоровый ребенок. Китаянка стала самой возрастной роженицей в стране, сообщает ИА REGNUM.
По данным портала Sina, роды с помощью кесарева сечения прошли в среду в одной из больниц в городе Чанчунь. Забеременеть женщине удалось с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения. Как рассказали знакомые женщины, она и ее муж решились на такой рискованный шаг после того, как недавно умер их единственный ребенок.
Еще один рекорд был установлен в августе 2016 года, когда беременная китаянка родила ребенка спустя 17 месяцев после наступления беременности.
Просмотров всего: 158