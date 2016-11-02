Китаянка установила рекорд, родив в 64 года

Фото: regnum.ru

У 64-летней жительницы китайской провинции Цзилинь родился абсолютно здоровый ребенок. Китаянка стала самой возрастной роженицей в стране, сообщает ИА REGNUM.

По данным портала Sina, роды с помощью кесарева сечения прошли в среду в одной из больниц в городе Чанчунь. Забеременеть женщине удалось с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения. Как рассказали знакомые женщины, она и ее муж решились на такой рискованный шаг после того, как недавно умер их единственный ребенок.

Еще один рекорд был установлен в августе 2016 года, когда беременная китаянка родила ребенка спустя 17 месяцев после наступления беременности.

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#дети #здоровье #Китай

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