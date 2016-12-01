Ученые: самый смертоносный месяц в году – январь

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Из 12 месяцев года самым смертоносным является январь. К такому выводу пришли австралийские ученые, сообщает РИА VladNews со ссылкой на MED daily.

По словам экспертов, начало года – тяжелое испытание для психики. По общемировой статистике, в декабре число самоубийц снижается. Вероятно из-за того, что людей еще держит вера в улучшение положения в следующем году. Однако новый год приносит осознание, что ничего не изменилось. И это подрывает психику.

Кроме того, третий понедельник января признан самым депрессивным. Низкие температуры января тоже вносят свой вклад. И львиная доля смертей связана с респираторными и сердечно-сосудистыми болезнями вроде пневмонии, ишемической болезни сердца и инсульта.

Отмечается, что на смертность влияет и то, что многие тяжело больные люди стараются продержаться до Нового года, чтобы повидаться с родными и, возможно, насладиться праздниками в последний раз. В целом новогодние праздники, по мнению медиков, — испытание для любого, даже самого здорового организма.

По словам специалистов, людям следует поберечь себя и не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, так как в праздничные дни медицинская помощь может быть оказана несвоевременно.

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