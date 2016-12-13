Яндекс назвал десятку лучших песен года

Фото: yp.fedpress.ru

От Елки до Шнурова – сервис «Яндекс. Музыка» назвал песни, которые прочнее всего засели в головах российских слушателей в уходящем году, пишет «Светская хроника». На первом месте в топе самых популярных песен оказалась певица Елка со своим треком «Грею счастье».

На второй строчке расположился украинский исполнитель Alekseev с песней «Пьяное солнце». Третье место неожиданно досталось песне, выпущенной группой «Сплин» в 1998 году – «Выхода нет». Она по-прежнему стоит у многих меломанов «на повторе» и продолжает радовать их даже спустя почти 20 лет.

Четвертое место еще у одного украинского артиста — певица LOBODA смогла покорить сердца слушателей треком «К черту любовь». Пятое место получили успевшие стать легендарными «Лабутены» группы «Ленинград», буквально взорвавшие Сеть в этом году.

Также в рейтинг попали Егор Крид с песней «Мне нравится», группа «Время и стекло» с треком «Навернопотомучто», почти классическая «Варвара» от «Би-2», а также Потап и Настя с песней «У мамы».

На последнем месте среди самых популярных русскоязычных песен оказалось «Аривидерчи» Земфиры.

«Яндекс» назвал и самых популярных российских исполнителей. Это Юлианна Караулова, Егор Крид и группа «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым.

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