Дома, в кругу семьи: «Известия» узнали, где встретят Новый год первые лица страны

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Как российские политики, так и первые лица государства встретят новый, 2017 год дома с родными и близкими, пишут «Известия». Новогодние и рождественские каникулы они также проведут в России, на природе, с родными.

Президент РФ Владимир Путин отметит Новый год, как и большинство россиян, в кругу родных, сообщил Дмитрий Песков. Этой традиции глава государства изменил лишь однажды: он встречал новый, 2014 год в Хабаровске с дальневосточниками, пострадавшими от наводнения в 2013 году.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также будет праздновать с семьей. Блюда, по словам премьера, будут приготовлены из российских продуктов, причем произведенных на предприятиях, созданных за последние несколько лет.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет новогодние праздники в России, а сам Новый год встретит в родном Санкт-Петербурге.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос «Известий», признался, что уже много лет не ездил отдыхать за рубеж. «Буду дома с семьей. Буду здесь все каникулы. Я так уже привык…» – признался спикер нижней палаты.

Заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев планирует провести время на природе, в зимнем лесу. «Новый год встречу как обычно – в семейном кругу, с друзьями в Подмосковье. А потом покатаемся с внучкой на лыжах и на санках, почитаем, погуляем с собаками в лесу», – сказал он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также предпочитает встречать праздники дома с близкими. Он сказал, что не любит устраивать на Новый год грандиозный праздничный ужин, ограничивается салатом и легкими закусками, из алкоголя — не более чем полбокала шампанского.

Уезжать на каникулы Владимир Жириновский также не любит, по его мнению, путешествия — лишний стресс. Лучше сходить в лес, покататься на коньках, лыжах, встретиться с друзьями, попариться в бане и покататься на санях, сказал он.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов проведет все праздники со своей семьей в загородном доме в «Снегирях». Для него это возможность пообщаться с внуками — их у лидера КПРФ восемь. «Всем внукам уже приготовил гостинцы. У меня итог года довольно хороший — Иван почти отличником стал, завоевал большой приз по танцам. Тёмка поступил в МГИМО на китайское отделение, он великолепно знает китайский. Я всех заставил учить разные языки», — рассказал Геннадий Зюганов.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов Новый год тоже проведет с семьей. «Встречу дома, на новогодних каникулах буду с семьей путешествовать по Золотому кольцу», — рассказал он «Известиям».

Секретарь Общественной палаты, сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов также считает Новый год семейным праздником и будет отмечать его с родственниками в Краснодаре. «Это отличное время для общения с семьей, для занятий спортом и чтения книг. Хочется перечитать Булгакова, бизнес-литературу. И, наконец, научиться готовить те блюда национальной кухни, которыми в детстве меня кормила бабушка», — сказал он.

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#праздники #российская власть

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