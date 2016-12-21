«Эхо Москвы в Благовещенске» 30 декабря: конкурс поздравлений в новогоднем эфире

Весь эфир в пятницу, 30 декабря, редакция «Эха Москвы в Благовещенске» решила посвятить встрече наступающего Нового года. Радиослушатели смогут как обсудить и порассуждать на новогодние темы, так и принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее поздравление, адресованное аудитории радиостанции.

Поздравить можно в любой форме: в текстовой – прозе, стихах или произнести поздравление вслух в эфире. Можно даже спеть.

Поздравления нужно присылать на WhatsApp +7-9965-671-101-5, а произнести поздравление можно будет в прямом эфире, набрав номер 31-101-5.

Редакция поощрит минимум три лучших поздравления. Итоги будут подведены 9 января 2017 года.

Ведущие утреннего предновогоднего эфира – Илья Кутырев и Нино Кохреидзе. Днем и вечером праздничный эфир ведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#Новый год #праздники #СМИ

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