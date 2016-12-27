Благовещенцам не могут запретить запускать фейерверк

Новый год без фейерверка предлагают отмечать некоторым жителям Благовещенска. Горожан попросили не запускать пиротехнику во дворах. Такие объявления на днях расклеили на подъезды многоэтажки по адресу: улица Кантемирова, 17. Как оказалось, это управляющая компания побеспокоилась о безопасности жильцов.

«Уважаемые жильцы! Убедительная просьба, в праздничные дни не осуществлять запуск фейерверков на придомовой территории и внутридомовых площадках, в целях пожарной безопасности».

А вот в доме № 17 на Игнатьевском шоссе жителям вообще запретили запуск салютов во дворах. Правда, эти объявления быстро исчезли.

Запретить использовать пиротехнику во дворах жилых домов управляйки не могут. Такого закона нет. Зато есть нормативные документы, например, постановление правительства страны, которое регламентирует использование пиротехники. По нему нельзя взрывать петарды ближе чем в 20 метрах от жилых строений, деревьев и автомобилей. Но, конечно, отказываться от праздничных салютов горожане массово не собираются.

«Конечно, буду! – заявляет житель Благовещенска. – Но необходимо как-то оградить место, как вы знаете, часто попадают фейерверки на балконы верхних этажей. Запрещать нельзя, но ввести ограничения надо, чтобы люди руководствовались правилами».

Но некоторые горожане поддерживают запрет на запуск фейерверков: «Это правильно. Потому что безопасно будет для детей, если не будут запускать. Поэтому я и не запускаю».

«Это пожароопасно. Желательно, это делать метрах в 30 от дома, – предлагают компромиссный вариант другие благовещенцы. – Мы всегда по правилам запускаем, как надо. Со взрослыми, конечно, без этого никак».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», по всей области официально обозначены площадки для запуска фейерверков. В Благовещенске определили 45 мест, где можно взрывать пиротехнику. Например, на улице Ленина таких мест всего два – возле домов № 211 и № 213.

«Запрещается использовать пиротехнические изделия детям и лицам в состоянии алкогольного опьянения. Запрещается направлять фейерверки на людей, использовать их при сильном ветре. В обязательном порядке перед использованием необходимо каждому ознакомиться с инструкцией на упаковке», – пояснил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску областного управления МЧС Иван Копысов.

За последние шесть лет в Приамурье не зафиксировано несчастных случаев и пожаров из-за неправильного использования пиротехники, сообщают в управлении МЧС. Если подобное произойдет, могут наказать штрафом или уголовной ответственностью – в зависимости от последствий. Более страшным наказанием могут стать травмы, полученные при запуске петард. Чтобы праздник не закончился несчастным случаем, спасатели советуют не пренебрегать правилами и пускать фейерверки в специально отведенных местах.

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