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«Новый год в разные десятилетия»: 2000-е

«Новый год в разные десятилетия»: 2000-е

В очередном выпуске рубрики «Новый год в разные десятилетия» о праздновании Нового года в 2000-х рассказывает КВНщик Сергей Бурмага. 2000-е обещали стране развитие и стабильность.

И частично всё исполнилось – у власти стабильная «Единая Россия». А у руля в Амурской области – губернаторы с фамилией на Ко. Ассортимент в магазинах стал разнообразнее, в моде – обувь с острыми вытянутыми носами и сотовые телефоны с веревочкой на шее. А еще – зарождается новый амурский КВН.

«Вот сейчас часто говорят, КВН уже не тот. Вот в 2000-х был тот КВН! Я, кстати, тоже был воспитан тем КВНом. И мне он больше, конечно, нравится. Тогда он был больше такой - "что хочу, то творю". Было много инноваций, появились такие образы, как Мартиросян, "Уральские пельмени"», – рассказывает Сергей Бурмага.

«Кстати, у меня есть форма, сейчас посмотрю… Вот она есть! Это мы еще в 2004 году купили ее для команды КВН "Пятница". Многие, кому уже 30 лет, они ее помнят! Кстати, она мне впору будет!» – радуется он.

Вся его жизнь – это КВН, начиная еще со школы. В нулевых Сергей Бурмага создал свою первую команду «Пятница», потом был «ДальГАРВАРД». А в 2009-м появилась региональная Лига КВН «СОЮЗ». В кабинете Сергея уже не хватает места всем дипломам и кубкам. В 2000-х у КВНщика был имидж крутого парня из сериала «Бригада». Сергею сшили на заказ длинное пальто – как у Саши Белого. А еще «Бригада» дала много шуток для КВНа. В то время выигрышных тем было достаточно.

«Года три шутили о том, как появился телефон. Я помню, Галустян показывал номер, в котором много гаджетов и функций», – вспоминает Сергей. – На самом деле они предсказали, что телефон будет иметь много функций. Помню, "Сименс-А35" стоил 3,5 тысячи – это как четыре моих зарплаты. Я накопил, купил его и потерял через месяц! Китай в КВНе не был популярен, о нем мало знали, а в Амурской области - да! "Друга, подешевле!", "Нннада – не нннада". До сих пор начинающие команды так шутят», – продолжает КВНщик.

Почти все 2000-е веселые и находчивые встречали вместе. Ездили на фестивали, выступали в местных ночных клубах с миниатюрами. Сейчас Новый год стал для КВНщиков более семейным праздником. Но талант искрометно шутить никуда не денешь, поэтому в январе – снова в бой. Благовещенцы попытаются попасть в Высшую лигу КВН.

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#Новый год #отдых #память

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    2 часа назад

    Приятно почитать на амуринфо про своего однокурсника :-). Молодец, Серый!

  • rediska

    rediska
    1 час назад

    А по школе Сергей был просто Бур :)

  • Local

    Local
    1 час назад

    Сильно, чо сказать.

    А я помню КВН в доме Профсоюзов. То-ли 1989, то-ли 1990 год.

    Помните клип I've Been Thinking About You? Если нет, то вот он.

    Так вот, мы в студенчестве КВНили. В частности, в Профсоюзах Мед показывал хит-парад МTV. В этом "клипе" летали гитары. Одну из них летал я.

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