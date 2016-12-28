В Благовещенске определили места, где можно запускать фейерверки
В Благовещенске организованы 45 площадок для запуска пиротехнических средств в новогодние и рождественские праздники. Ранее КЧС и ПБ Благовещенска приняло решение о том, что в новогоднюю ночь жители областного центра могут запускать фейерверки только в отведенных для этого местах, чтобы не допустить пожары.
Пресс-служба администрации Благовещенска публикует адреса всех оборудованных площадок:
1. улица Ленина, 213
2. улица Ленина, 211/3
3. улица Кольцевая, 34
4. улица Кольцевая, 34/1
5. улица Кольцевая, 36
6. улица Красноармейская, 77
7. улица Красноармейская, 219
8. улица Кузнечная, 85
9. улица 50-летия Октября, 71
10. улица 50-летия Октября, 106/2
11. улица Театральная, 79
12. улица Лазо, 55
13. улица Лазо, 55/1
14. улица Лазо, 57
15. улица Уралова, 5
16. улица Уралова, 5/1
17. улица Калинина, 52
18. улица Зейская, 319/2
19. улица Воронкова, 10
20. улица Воронкова, 19/1
21. улица Воронкова, 21
22. улица Островского, 12
23.улица Островского, 75/1
24. улица Островского, 253/2
25. улица Высокая, 202
26. улица Студенческая, 28
27. улица Пионерская, 64/2
28. Игнатьевское шоссе, 14
29. Игнатьевское шоссе, 14/1
30. Игнатьевское шоссе, 14/2
31. Игнатьевское шоссе, 14/3
32. Игнатьевское шоссе, 14/4
33. Игнатьевское шоссе, 14/5
34. Игнатьевское шоссе, 14/6
35. Игнатьевское шоссе, 14/8
36. Игнатьевское шоссе, 14/14
37. Игнатьевское шоссе, 16/2
38. Игнатьевское шоссе, 16/3
39. Игнатьевское шоссе, 16/5
40. Игнатьевское шоссе, 14/11
41. Игнатьевское шоссе, 14/13
42. Игнатьевское шоссе, 14/10
43. Институтская, 5
44. Студенческая, 18
45. Шимановского, 150.
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