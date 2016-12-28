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29декабря
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Сегодня, 19:21 2

В Благовещенске определили места, где можно запускать фейерверки

В Благовещенске определили места, где можно запускать фейерверки

В Благовещенске организованы 45 площадок для запуска пиротехнических средств в новогодние и рождественские праздники. Ранее КЧС и ПБ Благовещенска приняло решение о том, что в новогоднюю ночь жители областного центра могут запускать фейерверки только в отведенных для этого местах, чтобы не допустить пожары.

Пресс-служба администрации Благовещенска публикует адреса всех оборудованных площадок:

1. улица Ленина, 213

2. улица Ленина, 211/3

3. улица Кольцевая, 34

4. улица Кольцевая, 34/1

5. улица Кольцевая, 36

6. улица Красноармейская, 77

7. улица Красноармейская, 219

8. улица Кузнечная, 85

9. улица 50-летия Октября, 71

10. улица 50-летия Октября, 106/2

11. улица Театральная, 79

12. улица Лазо, 55

13. улица Лазо, 55/1

14. улица Лазо, 57

15. улица Уралова, 5

16. улица Уралова, 5/1

17. улица Калинина, 52

18. улица Зейская, 319/2

19. улица Воронкова, 10

20. улица Воронкова, 19/1

21. улица Воронкова, 21

22. улица Островского, 12

23.улица Островского, 75/1

24. улица Островского, 253/2

25. улица Высокая, 202

26. улица Студенческая, 28

27. улица Пионерская, 64/2

28. Игнатьевское шоссе, 14

29. Игнатьевское шоссе, 14/1

30. Игнатьевское шоссе, 14/2

31. Игнатьевское шоссе, 14/3

32. Игнатьевское шоссе, 14/4

33. Игнатьевское шоссе, 14/5

34. Игнатьевское шоссе, 14/6

35. Игнатьевское шоссе, 14/8

36. Игнатьевское шоссе, 14/14

37. Игнатьевское шоссе, 16/2

38. Игнатьевское шоссе, 16/3

39. Игнатьевское шоссе, 16/5

40. Игнатьевское шоссе, 14/11

41. Игнатьевское шоссе, 14/13

42. Игнатьевское шоссе, 14/10

43. Институтская, 5

44. Студенческая, 18

45. Шимановского, 150.

Просмотров всего: 243

#Новый год #отдых #праздники

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Комментарии
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  • Никодим

    Никодим
    16 минут назад

    Надеюсь жители нашего любимого города прислушаются и будут запускать только в местах согласно данной схемы.

    без комментариев...

  • Никодим

    Никодим
    12 минут назад

    но если реально надзорные органы будут в полночь отслеживать пиротехническую обстановку в городе, то бюджет очень неплохо пополнится за счет граждан.

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