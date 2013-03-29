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29декабря
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В Тамбовке появилась статуя Анубиса

В Тамбовке появилась статуя Анубиса
Фото: амурский-маяк.su

В селе Тамбовка у ворот одной из организаций появилось изваяние древнеегипетского божества Анубиса. Скульптура, которую создал Виталий Косов, полностью выполнена из металла, сообщает «Амурский маяк». На его создание у автора ушло три года.

Это уже не первая его работа, до этого Виталий из старых запчастей создал скульптуру динозавра, которую установили возле магазина сантехники. «Она была не столь трудоемкой, но получилась симпатичная и стала объектом многочисленных фотосессий тамбовчан», – рассказал скульптор.

«Древнеегипетского бога Анубиса сделал, не потому что увлекаюсь мистикой и мифологией. В Интернете долго искал, пролистал немало картинок, остановился на этой – привлекла очень», – добавил он.

Просмотров всего: 196

#жизнь #отдых

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Комментарии
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  • Хана

    Хана
    1 час назад

    Вспоминается сразу хабаровская живодерка,утверждающая,что она приспешница Анубиса(

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    49 минут назад

    молодец-оригинально

  • Myxira

    Myxira
    40 минут назад

    Виталий молодец! Очень здорово выполнено.

    *и на "снегурку" не похоже ни разу)

  • Di

    Di
    36 минут назад

    Мастер молодец!

  • V.M.

    V.M.
    28 минут назад

    Понравился Анубис Тамбовский. Молодец Виталий Косов,

    что украшает свое село.

  • Соната

    Соната
    3 минуты назад

    Молодец безусловно!

    Радует и себя творчеством

    и результатами творчества окружающих!

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