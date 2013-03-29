В Тамбовке появилась статуя Анубиса

Фото: амурский-маяк.su

В селе Тамбовка у ворот одной из организаций появилось изваяние древнеегипетского божества Анубиса. Скульптура, которую создал Виталий Косов, полностью выполнена из металла, сообщает «Амурский маяк». На его создание у автора ушло три года.

Это уже не первая его работа, до этого Виталий из старых запчастей создал скульптуру динозавра, которую установили возле магазина сантехники. «Она была не столь трудоемкой, но получилась симпатичная и стала объектом многочисленных фотосессий тамбовчан», – рассказал скульптор.

«Древнеегипетского бога Анубиса сделал, не потому что увлекаюсь мистикой и мифологией. В Интернете долго искал, пролистал немало картинок, остановился на этой – привлекла очень», – добавил он.

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