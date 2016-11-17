Журналист Павел Савинкин собрал истории интересных благовещенцев в одной книге

Амурский журналист Павел Савинкин выпустил свою первую книгу «Неспешные прогулки». Это сборник интересных историй, рассказанных известными жителями Приамурья – артистами, художниками, музыкантами, журналистами. В этом году на издание книги выделили муниципальный грант 150 тысяч рублей.

«В последнее время стал часто оказываться в роли интервьюируемого, и скажу, что все-таки журналисту отвечать на вопросы сложнее, чем их задавать. Когда готовилась книга, мы подбирали людей больше творческих – это писатели, журналисты, художники, это музыканты», – рассказал журналист, автор книги «Неспешные прогулки» Павел Савинкин.

Один из героев книги – благовещенский актер и шоумен Игорь Булатов, имеющий звание заслуженного артиста России. На страницах он рассказывает о том, как в детстве мечтал попасть во Вьетнам. Он делал подкоп в детском садике, чтобы сбежать к вьетнамцам и помочь им в борьбе с американскими агрессорами.

«Там есть и мой друг Куприенко Владимир, он же Купер. Я вспоминаю, как он в свое время очень здорово помог! У меня был достаточно сложный период в жизни, и я работал в тресте "Амуроргстрой", такое длинное интересное название. И мне нужно было выпустить плакат, посвященный труду мелиораторов. Приехал к нему и говорю: "Володя, выручай!" За два дня плакат был готов! И я получил премии и благодарность своего руководства», – поделился Павел Савинкин.

Всего в этой книге 76 историй, но на самом деле у автора их собрано в два раза больше.

«Наш город настолько насыщен интересными людьми, а людей неинтересных в мире нет, что писать и писать! На вторую и третью книги хватит! Спасибо тем людям, которые в меня поверили, доверили освоение средств муниципального гранта. К сожалению, этих денег хватило только на подготовку этой книги. Вышло всего 20 экземпляров. И они разойдутся по библиотекам города. Один экземпляр останется у меня, чтобы похвастаться перед журналистами. Сейчас я занят поисками денег на тираж, чтобы больше людей узнало о своих соседях, тех, кто рядом живет, ходит по тем же улицам, но о которых мы и не знаем ничего интересного», – сказал автор книги.

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#жизнь

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