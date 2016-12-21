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29декабря
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Сегодня, 17:24 11

Источники: смерть водителя не была самоубийством

Водитель, ставший участником конфликта с подростком, умер из-за несчастного случая. Он отравился выхлопными газами. Это не было самоубийством. Об чем Амур.инфо стало известно из источников, близких к следствию.

Как сообщало Амур.инфо, водителя обнаружили рано утром в гараже сослуживцы. Он лежал на полу, автомобиль работал, дверь гаража была приоткрыта.

Следственные органы официальных комментариев пока не дают. Ведется проверка.

Со слов сослуживцев, мужчина второй день ремонтировал автобус, рано утром ему нужно было выходить на линию. Автобус работал на бензине. Запахи газа от бензинового двигателя не так различимы, как от дизельного. Как утверждают специалисты, в таких условиях человек незаметно получает отравление.

Несколько дней назад мужчина стал участником конфликта с подростком. Горожанка обвинила водителя маршрутного автобуса в том, что он ударил подростка-пассажира. Позже сам водитель опроверг эту информацию в редакции Амур.инфо. Затем появилось видео, на котором видно, как мужчина толкнул подростка.

В городском транспортном управлении Амур.инфо сообщили, что никто из пострадавших к ним не обращался. Нареканий к работе водителя не было.

Просмотров всего: 1870

#происшествия

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Хана

    Хана
    2 часа назад

    Жаль мужчину... как-то все закрутилось прям так,каждый день про него новости( А кому-то хорошо,на его сайте прям триллер разыгрался

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Ну что, добили?.. Жизнь и так трудна в нынешнее время, а тут ещё эти подростки, хамски неоплачивающие проезд.

  • Penny

    Penny
    1 час назад

    Ужас. Вот и зачем вообще нужно было так освещать этот конфликт. Пусть это останется на совести тетки с елками и Амур Инфо. Тупо затравили морально мужчину.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Penny

    Ужас. Вот и зачем вообще нужно было так освещать этот конфликт. Пусть это останется на совести тетки с елками и Амур Инфо. Тупо затравили морально мужчину.



    Думаете, следующая будет тетка с елками? А затем те, кто травил мужчину своими комментариями?

  • Мойша

    Мойша
    1 час назад

    ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ....

  • Eliza F

    Eliza F
    1 час назад

    ужас какой!! вот так просто можно довести человека !!!ведь нервная система у всех разная...

  • Риана

    Риана
    1 час назад

    этого подростка, скота, жизнь накажет. твари навострились бесплатно ездить, а как хвост прижали так визг до неба. просто твари

  • Di

    Di
    1 час назад

    А тем временем в заголовке: смерть водителя не была самоубийством

  • Соната

    Соната
    56 минут назад

    Читая заголовок и комментарии

    » Риана , сегодня , 18:26

    этого подростка, скота, жизнь накажет. твари навострились бесплатно ездить, а как хвост прижали так визг до неба. просто твари

    подумалось, вернулся подросток и убил водителя

  • Букаш

    Букаш
    50 минут назад

    Жаль,что дети остались без папы,тем более вдвойне печально,что под Новый год...Соболезнования родным и близким

  • АКВ

    АКВ
    46 минут назад



    смерть водителя не была самоубийством



    Совсем держите людей за идиотов?

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