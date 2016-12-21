Источники: смерть водителя не была самоубийством

Водитель, ставший участником конфликта с подростком, умер из-за несчастного случая. Он отравился выхлопными газами. Это не было самоубийством. Об чем Амур.инфо стало известно из источников, близких к следствию.

Как сообщало Амур.инфо, водителя обнаружили рано утром в гараже сослуживцы. Он лежал на полу, автомобиль работал, дверь гаража была приоткрыта.

Следственные органы официальных комментариев пока не дают. Ведется проверка.

Со слов сослуживцев, мужчина второй день ремонтировал автобус, рано утром ему нужно было выходить на линию. Автобус работал на бензине. Запахи газа от бензинового двигателя не так различимы, как от дизельного. Как утверждают специалисты, в таких условиях человек незаметно получает отравление.

Несколько дней назад мужчина стал участником конфликта с подростком. Горожанка обвинила водителя маршрутного автобуса в том, что он ударил подростка-пассажира. Позже сам водитель опроверг эту информацию в редакции Амур.инфо. Затем появилось видео, на котором видно, как мужчина толкнул подростка.

В городском транспортном управлении Амур.инфо сообщили, что никто из пострадавших к ним не обращался. Нареканий к работе водителя не было.

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#происшествия

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