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29декабря
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Сегодня, 17:13 2

К Новому году в Благовещенске заметно потеплеет

К Новому году в Благовещенске заметно потеплеет

В последнюю пятницу 2016 года в Амурской области ожидается погода с переменной облачностью и небольшим снегом. Ночью он пройдёт в большинстве районов, а днем – местами по области. Ветер юго-западный, западный до умеренного.

Температура ночью по северу – от 22 до 27 градусов ниже нуля, при прояснении – от 32 до 37 градусов мороза, по югу – 20–25 градусов со знаком минус, местами до –30 градусов. Днём – от –9 до –14 градусов, местами по крайним северным районам будет до –24 градусов.

Атмосферное давление в Благовещенске сегодня было в пределах нормы, давление падает, завтра ожидается пониженным.

В Благовещенске в пятницу ночью ожидается увеличение облачности и снег. Ветер юго-западный, температура – от 21 до 23 градусов ниже нуля. Днём будет переменно облачно, в первой половине дня пройдёт небольшой снег. Уличные термометры покажут –10…–12 градусов.

В субботу, 31 декабря, в городе осадков не предвидится, малооблачно. Ветер юго-западный, умеренный. Ночью – от 21 до 23 градусов ниже нуля, а днем – всего 9–11 градусов со знаком минус.

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#погода

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Комментарии
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  • MAXIMUS28

    MAXIMUS28
    40 минут назад

    Приятная новость для коммунального хозяйства. Новый год даст Бог проживем.

  • Хмык

    Хмык
    38 минут назад

    Блин. А ведь народ жрачки на месяц вперед наготовил, все балконы едой забил. Пропадет всё нафиг.

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