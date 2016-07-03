«ВОБЛА-маркет» в благовещенских «Островах» запретили

В благовещенском торговом центре «Острова» запретили проведение ярмарки «ВОБЛА-маркет». Об этом рассказали организаторы мероприятия в соцсетях. Распродажа должна была проходить с 24 по 31 декабря на территории «Старого города». Однако мероприятие завершилось через пять дней после открытия.

«Друзья, все, кто хотел купить подарки к Новому году на вобле, у нас к вам плохие новости. К сожалению, на пятый день маркета руководство решило, что мы не вписываемся в концепцию "Старого города", и запретило дальнейшее проведение маркета. Около 20 мастеров и молодых предпринимателей остались без новогоднего маркета, к которому готовились ни один месяц. Мы как организаторы приносим всем свои извинения и надеемся, что сможем загладить сложившуюся ситуацию перед нашими участниками и посетителями. А пока остается только догадываться что именно не устроило», – такое обращение опубликовали в Сети организаторы «ВОБЛА-маркета» в Благовещенске.

«Извините, что за произвол? Люди готовились, старались. У многих нет магазина, и им некуда девать такое огромное количество товара. Как так можно?» – возмутился один из участников ярмарки в комментариях.

«Я думаю, что закрыли из-за кафе. Когда мы начали раскладываться, работник из одного ресторана выгонял нас. Мы ему вход загораживали», – высказал догадку еще один пользователь.

«Ребята, не расстраивайтесь. Когда неожиданно закрывается одна дверь, также неожиданно открывается и вторая», – утешил организаторов третий.

Как пояснили в ТРЦ «Острова», решение о закрытие приняло руководство по объективным причинам. Организация «ВОБЛА-маркета» была не очень высокого уровня.

«Не хотелось бы ни о ком говорить плохо. Дело в том, что распродажа открылась в субботу, 24 декабря. "ВОБЛА-маркет" проработал пять дней. И если в выходные продажи шли хорошо, то в будни из, скажем, 20 торговых столов было занято четыре. К организаторам мероприятия у нас возникли вопросы по поводу качества организации. Они начали исправляться, но очень медленно. Мы не против "ВОБЛА-маркета", мы против неорганизованности. Если будут учтены наши пожелания, мы рады будем с ними работать в будущем», – пояснила маркетолог ТРЦ «Острова» Виктория Ланкина.

В Благовещенске предыдущее мероприятие под названием «ВОБЛА-маркет» проходило 3 июля. В течение нескольких часов «ВОБЛА-маркет» работал на набережной Амура в районе Триумфальной арки. В одном месте собрались фотографы, дизайнеры, handmade-мастера, художники, чтобы продвинуть в массы отечественного производителя, в том числе и местного. Тогда организаторы пообещали, что мероприятие повторится перед Новым годом.

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#Новый год #торговля

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