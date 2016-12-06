Перед новым годом в России повысились цены на 10 марок автомобилей

Фото: www.autonews.ru

10 автопроизводителей изменили цены на свою продукцию в России. Об этом сообщает Аutonews.ru, ссылаясь на аналитическое агентство «Автостат». Оно провело исследование всех цен на новые машины, представленные на рынке.

Подорожали сразу несколько моделей, выпускаемых шведской компанией Volvo. Цены выросли от 1,2 % до 17,2 %.

Переписал ценники и Volkswagen и также на несколько моделей. Увеличилась стоимость седана Polo (на 0,8 – 3,8 %), универсала Caddy (на 3,4–6,0 %) и пикапа Amarok (на 0,4–1,8 %). Кроме того, начались продажи кроссовера Tiguan нового поколения по цене от 1 459 000 до 2 139 000 рублей. Относительно предыдущего поколения минимальная цена выросла на 8,3 %, а максимальная – на 9,4 %.

Далее Hyundai. Эта компания подняла цены на кроссовер Creta. Стоимость автомобиля увеличилась на 0,4–0,6 %. Kia начала продажи обновленного седана Cerato. Стоимость автомобиля начинается от 952 900 рублей. Желающим приобрести топовую комплектацию придется заплатить 1 234 900 рублей. Таким образом, максимальная цена модели выросла на 4,2 %.

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