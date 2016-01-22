Выбор читателей: самые популярные новости 2016-го

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Подводя итоги уходящего 2016 года, редакция ИА «Амур.инфо» предлагает вниманию читателей десять самых популярных новостей. Большая часть заметок, вошедших в топ, была опубликована в рубрике «Происшествия».

1 место – 155 865 просмотров.

23 февраля Амур.инфо опубликовало новость о том, что в одном из благовещенских торгово-развлекательных центров выставили баннер ко Дню защитников Отечества. На нём был изображён перевёрнутый флаг России, но больше всего общественность возмутили немецкие танки и самолёты на поздравительном баннере.

2 место – 105 569 просмотров.

И снова скандальный баннер – на этот раз новость о том, что администрация торгового центра извинилась за «недопустимые ошибки и некомпетентность исполнителя при изготовлении флаеров и баннера».

3 место – 60 171 просмотр.

28 октября Амур.инфо написало о том, что крупную партию молочных продуктов, произведённых компанией «Вимм-Билль-Данн», изымают из продажи. В соцсетях появилась информация: продукция заражена опасным вирусом ящура. Сообщения сопровождались официальными документами Роспотребнадзора Москвы. Вскоре «Вимм-Билль-Данн» распространила официальное заявление, в котором опровергла информацию о массовом отзыве продукции.

4 место – 43 134 просмотра.

Столько раз прочли новость от 12 ноября. В этот день в распоряжении ИА «Амур.инфо» оказалась видеозапись убийства возле ночного клуба. Молодой человек взял оружие из салона припаркованного автомобиля и открыл стрельбу по 24-летнему военному. Спасти его жизнь не удалось, мужчина умер в больнице.

5 место – 42 896 просмотров.

В ночь с 11 на 12 ноября возле бара в центре Благовещенска был расстрелян в упор молодой мужчина – тот самый 24-летний военный, о котором шла речь выше.

6 место – 35 901 просмотр.

Очередная трагедия: 19 февраля произошла автоавария, унесшая жизни мэра Шимановска Николая Донцова и водителя Игоря Мешкова. ДТП случилось недалеко от посёлка Орлиный Свободненского района. Toyota Land Cruiser, в котором ехали мэр и водитель, лоб в лоб столкнулся с легковой иномаркой. От удара внедорожник опрокинулся, людей выбросило из машины.

7 место – 30 934 просмотра.

И снова рубрика «Происшествия». 10 июля в Благовещенске загорелось здание аэропорта. Охваченный огнём фасад записали на видео. При пожаре никто не пострадал. Как установили специалисты, возгорание началось из-за тлевшего окурка.

8 место – 29 557 просмотров.

Столько раз читатели интересовались предварительными итогами выборов. 18 сентября амурчане выбирали партии в Законодательное собрание Амурской области, партии в Госдуму РФ и кандидатов-одномандатников.

9 место – 28 948 просмотров.

Столько просмотров собрала новость от 3 июля о том, что найденная в Приамурье необычная рыба не опасна для человека. В соцсетях амурчане начали делиться фото- и видеозаписями хищной рыбы, которую нашли в реке Томь в Белогорске. Люди сообщали, что это пиранья, и она уже покусала несколько человек. Пресс-службы администрации Белогорского района и Белогорска опровергли эту информацию.

10 место – 28 010 просмотров.

Десятку популярных новостей замкнуло сообщение от 12 ноября: «Полиция ищет подозреваемого в убийстве военного в Благовещенске». В ней говорится об ориентировке с информацией о том, что подозреваемому 20 лет, он проживает в Благовещенске, может передвигаться на трёх машинах. 13 ноября 25-летний Матвей Бегеза сдался полиции. Через два дня, 15 ноября, суд избрал для него меру пресечения – заключение под стражу на два месяца, до 13 января 2017 года.

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#СМИ

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