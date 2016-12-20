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29декабря
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На переправе Введеново – Свободный утонул грузовик с водителем

На переправе Введеново – Свободный утонул грузовик с водителем
Фото: Амурское управление ГЗ и ПБ

В четверг, 29 декабря, во время проведения подготовительных работ на ледовой переправе Введеново – Свободный под воду ушел грузовой автомобиль. Как сообщают очевидцы, водитель выскочить не успел.

Как стало известно Амур.инфо, переправа не работала официально, она должна была открыться со дня на день. Сегодня шли работы по обустройству ледовой дороги. Работала грузовая техника.

«Грузовик марки FAVV неожиданно ушел под воду. Дело в том, что автомобиль был гружен пескогравием, и его масса составляла 25 тонн. А на данном участке переправы допустимая масса для транспорта составляет 15 тонн, – сообщили Амур.инфо в пресс-служба амурского управления МЧС. – Водитель пропал без вести. Сейчас на месте работает комиссия, которая выясняет, почему грузовик был допущен на лед».

На месте работают спасатели, оперативная группа ГО и ЧС Свободного. Всего 13 человек и 5 единиц техники. Готовится к выезду водолазная группа амурского филиала ДВРПСО.

Просмотров всего: 3370

#происшествия

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Комментарии
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  • Пещеход

    Пещеход
    3 часа назад

    2016, хорош урожай собирать! Семье соболезнования (((

  • В96

    В96
    2 часа назад

    Да, тяжело год уходит, столько жизней уносит!

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    2 часа назад

    Наверняка водитель был молодой, опытный с такой махиной не полез бы на лед.

  • Жалейка

    Жалейка
    2 часа назад

    Пещеход

    2016, хорош урожай собирать! Семье соболезнования (((



    Только об этом подумала, как тяжело уходит год, сколько горя... соболезнование родным...

  • Venezia

    Venezia
    1 час назад

    Молодец водитель! Рисковый! Простите, бесят такие, "авоськи". Переправа не открыта, вес превышен, водитель прет! Ничего не знал? Тогда кто его за руль пустил? Хоть закидайте меня помидорами, но мое мнение - сам виноват, сам и поплатился.

  • Елена2

    Елена2
    1 час назад

    Этот год когда нибудь уже закончится !!!!!!!

  • КанзаС

    КанзаС
    4 минуты назад

    Venezia

    Молодец водитель! Рисковый! Простите, бесят такие, "авоськи". Переправа не открыта, вес превышен, водитель прет! Ничего не знал? Тогда кто его за руль пустил? Хоть закидайте меня помидорами, но мое мнение - сам виноват, сам и поплатился.



    При чем тут водитель? Он не на рыбалку на грузовике груженом ехал , а семье на жизнь рубли зарабатывал ...И вины его нет, виноваты те кто послал этот грузовик туда на неокрепший лёд ...

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