На переправе Введеново – Свободный утонул грузовик с водителем

Фото: Амурское управление ГЗ и ПБ

В четверг, 29 декабря, во время проведения подготовительных работ на ледовой переправе Введеново – Свободный под воду ушел грузовой автомобиль. Как сообщают очевидцы, водитель выскочить не успел.

Как стало известно Амур.инфо, переправа не работала официально, она должна была открыться со дня на день. Сегодня шли работы по обустройству ледовой дороги. Работала грузовая техника.

«Грузовик марки FAVV неожиданно ушел под воду. Дело в том, что автомобиль был гружен пескогравием, и его масса составляла 25 тонн. А на данном участке переправы допустимая масса для транспорта составляет 15 тонн, – сообщили Амур.инфо в пресс-служба амурского управления МЧС. – Водитель пропал без вести. Сейчас на месте работает комиссия, которая выясняет, почему грузовик был допущен на лед».

На месте работают спасатели, оперативная группа ГО и ЧС Свободного. Всего 13 человек и 5 единиц техники. Готовится к выезду водолазная группа амурского филиала ДВРПСО.

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#происшествия

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