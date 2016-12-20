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Губернатора области Александра Козлова наградили почетной грамотой Совета Федерации

Губернатора области Александра Козлова наградили почетной грамотой Совета Федерации
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области получил почетную грамоту от имени председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко. Ее Александру Козлову вручили за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Амурской области.

«Это оценка целой команды, целого региона. В том числе, это оценка и нашей с вами совместной работы, – ответил глава региона. – Большая работа была проделана с Советом Федерации. Валентина Матвиенко лично поддержала Приамурье в решении вопросов по закредитованности региона, передачи военных городков Минобороны в Возжаевке, Райчихинске, Что позволило людям получать льготы по оплате коммунальных услуг. В предстоящем году перед нами стоят большие задачи, которые необходимо будет решать также совместно».

Он выразил надежду на плодотворную работу с обоими амурскими сенаторами – Александром Суворовым и Александром Коряковым, а также на поддержку Совета Федерации под руководством Валентины Матвиенко, сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Суворов отметил, что Совет Федерации – это палата регионов, и их задача – отстаивать интересы жителей регионов. «За прошедший год была проделана совместная работа по выделению дополнительных дотаций, передача военных городков, полагаю, что в предстоящем году эта работа будет продолжена», – сказал Александр Суворов.

Просмотров всего: 833

#губернатор #российская власть

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Комментарии
Показать все (47) Обсудить на форуме
  • Graf1977

    Graf1977
    3 часа назад

    за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Амурской области.

    )))))блин даже сказать нечего, но поржал от души, особенно слово многолетний и развитие тут к месту

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Не, ну а че? Парниша с пеленок пашет видать....

  • На Берлин

    На Берлин
    3 часа назад

    "Это оценка целой команды, целого региона. В том числе, это оценка и нашей с вами совместной работы". А можно тогда каждому по чуть-чуть. Грамоты не предлагать.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Шта?.. это что, издевательство какое то?..

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Ну вот, его мечта была попасть в Совет Федерации, а тут такие награды, вот сейчас еще потупит в Амурке и туда на повышение семимильными шагами.

  • На Берлин

    На Берлин
    3 часа назад

    Нет, это терки такие.

  • Unwritten

    Unwritten
    3 часа назад

    #М: МНОГОЛЕТНИЙ добросовестный труд... пойду поплачу

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    3 часа назад

    Суворов отрабатывает назначение, грамоты эти каждому встречному поперечному выдают.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    3 часа назад

    А он до губернаторства не работал? Ясно

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    Боты кыш.мне Александр Александрович нравится. Работа в области видна.

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Мой Господин

    А он до губернаторства не работал? Ясно



    Простите, вы спрашиваете сколько он предприятий развалил до того как стал мером-губером? Парочку всего.

  • На Берлин

    На Берлин
    3 часа назад

    Пришлите фото.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Noir

    Мой Господин

    А он до губернаторства не работал? Ясно



    Простите, вы спрашиваете сколько он предприятий развалил до того как стал мером-губером? Парочку всего.



    да, и министерство ЖКХ работает как часы, и в городе поставил работу, ага.

  • На Берлин

    На Берлин
    3 часа назад

    Живу возле мебельки. Два года любуюсь развороченной ко всем чертям набережной. Работу видно-факт.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    3 часа назад

    Noir

    Мой Господин

    А он до губернаторства не работал? Ясно



    Простите, вы спрашиваете сколько он предприятий развалил до того как стал мером-губером? Парочку всего.



    Ни одного не знаю, подскажите

  • Внучка деда

    Внучка деда
    3 часа назад

    Считаю что вполне заслуженно! И ракета полетела и новые ТОРы создаются

  • На Берлин

    На Берлин
    3 часа назад

    Ракета заслуга Козлова? не смешите.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    3 часа назад

    На Берлин

    Ракета заслуга Козлова? не смешите.



    Да прямо говори- заслуги области не его заслуги. Оплошности области- его заслуги.

    Просто кто то область растащил, а теперь выкручивайся, его тоже можно понять. И Путину Россия досталась на грани развали, масштаб хоть и поменьше, но и область ему досталась мягко говоря "неидеальная"

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    3 часа назад

    Александр Суворов отметил, что Совет Федерации – это палата регионов...

    Мне кажется, что СФ - палата отставников и почётных пенсионеров

  • Мой Господин

    Мой Господин
    3 часа назад

    Сегодня хотя бы видно перспективы развития области. Абрамов говорил в 2014 году, что долг области вырастет к 2017 году вырастет до 40млрд, по бюджету тоже был за то чтобы не выплачивать его и по сей день...тогда бы так и было, а сейчас уже начали расчитываться с долгом

  • гусеница

    гусеница
    3 часа назад

    В принципе все верно - наша область в первых рядах: по оплате ЖКХ, цен на бензин, плате за детский сад и капитальный ремонт, скоро ОСАГО подрастет (вместе с безработицей), проведены широкомасштабные - оптимизации и реорганизации позволяющие вполне законно экономить на гражданах. "Доильный" аппарат работает исправно ( сливки в Москву, местным обрат)- за то высоко и оценен (ценен).

    С уважением

  • В96

    В96
    2 часа назад

    Видимо заработал за "многолетний добросовестный труд"....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Внучка деда

    Считаю что вполне заслуженно! И ракета полетела и новые ТОРы создаются



    Шта? Ракета полетела? :)) А Козлов тут причём? :)))) ТОРы создаются? КЕМ и ДЛЯ КОГО? :)))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Мой Господин

    Сегодня хотя бы видно перспективы развития области. Абрамов говорил в 2014 году, что долг области вырастет к 2017 году вырастет до 40млрд, по бюджету тоже был за то чтобы не выплачивать его и по сей день...тогда бы так и было, а сейчас уже начали расчитываться с долгом



    А он (долг) не растёт?.. Абрамов говорил опираясь на какие источники формировании долга? А сейчас там что с долгами?.. На какие их заменили?. А начали рассчитываться по долгам из каких средств? Уж не из занятых ли? :))). А когда ты заявляешь о сумме долга, ты называешь сумму занятых средств, или тех которые нужно выплатить в итоге включая проценты?...Врать тебя где учили?

  • Babochka

    Babochka
    2 часа назад

    Graf1977

    за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Амурской области. )))))блин даже сказать нечего, но поржал от души, особенно слово многолетний и развитие тут к месту



    +1000

  • Н.В.

    Н.В.
    2 часа назад

    В Москве так решили , раз может так быстро себе домик построить , значит надо ему грамотку дать ,пусть порадуется , а там глядишь и в область начнет делами прославлять, А пока других достижений не наблюдается

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Эти грамоты дали всем губернаторам. Текущее, дежурное поощрение.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    2 часа назад

    Цунай

    Эти грамоты дали всем губернаторам. Текущее, дежурное поощрение.



    Ну ка ссылку на источник?)

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    2 часа назад

    гусеница

    В принципе все верно - наша область в первых рядах: по оплате ЖКХ, цен на бензин, плате за детский сад и капитальный ремонт, скоро ОСАГО подрастет (вместе с безработицей), проведены широкомасштабные - оптимизации и реорганизации позволяющие вполне законно экономить на гражданах. "Доильный" аппарат работает исправно ( сливки в Москву, местным обрат)- за то высоко и оценен (ценен).

    С уважением



    И максимальный налог по кадастровой стоимости заслуга козлова!Необходимо за это его наградить отдельно какой нибудь мидалькой. Не зря же Козлов старается,делает жизнь амурчан хуже,за это ему и почёт, и уважуха в Москве.

  • Мой Господин

    Мой Господин
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Мой Господин

    Сегодня хотя бы видно перспективы развития области. Абрамов говорил в 2014 году, что долг области вырастет к 2017 году вырастет до 40млрд, по бюджету тоже был за то чтобы не выплачивать его и по сей день...тогда бы так и было, а сейчас уже начали расчитываться с долгом



    А он (долг) не растёт?.. Абрамов говорил опираясь на какие источники формировании долга? А сейчас там что с долгами?.. На какие их заменили?. А начали рассчитываться по долгам из каких средств? Уж не из занятых ли? :))). А когда ты заявляешь о сумме долга, ты называешь сумму занятых средств, или тех которые нужно выплатить в итоге включая проценты?...Врать тебя где учили?



    Лучше наверное расчитываться из занятых, чем урезать собственный бюджет, но кажется до тебя это дойдёт не скоро...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Мой Господин

    Сергей Труш

    Мой Господин

    Сегодня хотя бы видно перспективы развития области. Абрамов говорил в 2014 году, что долг области вырастет к 2017 году вырастет до 40млрд, по бюджету тоже был за то чтобы не выплачивать его и по сей день...тогда бы так и было, а сейчас уже начали расчитываться с долгом



    А он (долг) не растёт?.. Абрамов говорил опираясь на какие источники формировании долга? А сейчас там что с долгами?.. На какие их заменили?. А начали рассчитываться по долгам из каких средств? Уж не из занятых ли? :))). А когда ты заявляешь о сумме долга, ты называешь сумму занятых средств, или тех которые нужно выплатить в итоге включая проценты?...Врать тебя где учили?



    Лучше наверное расчитываться из занятых, чем урезать собственный бюджет, но кажется до тебя это дойдёт не скоро...



    да, действительно, не скоро... когда-то же дойдёт, что нужно рассчитываться из своих и за те кредиты, которые брались, чтобы рассчитываться за другие кредиты, правда ж?.. но это уже совсем другая история, ведь к тому времени протеже может покинуть область, демонстрируя показатели бездефицитного бюджета и прироста дохода бюджета. Правда там не будет сказано, что бездефицитный бюджет достигнут за счёт сбрасывания и продажи муниципальной собственности, банкротства предприятий, и за счёт увеличения налогового бремени. Правда же?

  • Игорь28_Blag

    Игорь28_Blag
    2 часа назад

    кукушка хвалит петуха за то что хвалит тот кукушку

    "крылов"

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    надо же!.. какое неожиданное открытие

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    и вот за ЭТО они получают грамоты. И вот ЭТИ люди рассказывают о том, что ЭТО норма.

    Не находите?.. Наши местные "управленцы" которые до этого занимались уничтожением предприятий, делают ровно тоже самое с областью.

    Ради каких принципов и идеалов человек, который накопил некое состояние, исчисляемое десятками миллионов рублей в свои то 30 с лишним лет будет уходить на гораздо менее оплачиваемую должность?.. Ради чего? Развития региона?.. Или это возможность за 10% лоббировать интересы определённых компаний и круга приближённых лиц?

    А ведь этот тип тоже грамоту получал, за вклад в развитие экономики, ага.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Это хуже чем при СССР. Я имею ввиду очковтирательство.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Сергей вокалист

    Это хуже чем при СССР. Я имею ввиду очковтирательство.



    совершенно верно.

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    1 час назад

    Это за какие такие заслуги? заслуг особо нет, а награда есть - значит грош цена этой награде. Новость -шлак! Ребята забейте, пойдемте праздновать Новый Год!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    ПетяПетрович

    Это за какие такие заслуги?



    за трудовые, говорят.. трудится... новый год, всё таки..А Суворов сенатор...

  • valpinchuk

    valpinchuk
    1 час назад

    ПетяПетрович

    Это за какие такие заслуги?



    За молчание холопов

  • Терехова

    Терехова
    1 час назад

    Хорошая работа: грамоты вручать, да руки пожимать. Дай Бог всем такую.

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    1 час назад

    Сергей Труш

    ПетяПетрович

    Это за какие такие заслуги?



    за трудовые, говорят.. трудится... новый год, всё таки..А Суворов сенатор...



    Трудится это категория процесса, а работа губернатора, а особенно когда речь идет о награде, должна измеряться категориями результатов!!! Если реально заслужил человек то и награду не впадл% дать и порадоваться за человека, но положив руку на сердце и проанализировав положение дел в области, думаю о наградах говорить преждевременно

    вот нашел на просторах интернета

    «Золота́я мали́на» (англ. Golden Raspberry), также «Ра́ззи» (англ.

    Razzie, сокр. от англ. Razzie Award) — придуманная в 1981 году американцем Джоном Уилсоном антинаграда, отмечающая худшие актёрские работы. Пока только так.. Сцена "Бодрячком" до сих пор покоя не дает)))

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    1 час назад

    Терехова

    Хорошая работа: грамоты вручать, да руки пожимать. Дай Бог всем такую.



    Раньше с этим неплохо справлялись девочки из студии Жираф

  • true_rus

    true_rus
    58 минут назад

    Алекс К 2 часа назад

    Боты кыш.мне Александр Александрович нравится. Работа в области видна.

    Ну и иди к нему в объятия, то ты снизу, то он сверху, а впрочем разберетесь.

  • Хмык

    Хмык
    56 минут назад

    Поржал.

    Теперь к Козлову на хромой кобыле не подъехать. А то Путин вон что придумал- губернаторов оценивать, а самых плохих увольнять!

    Совет Федерации уже оценил.

  • Терехова

    Терехова
    56 минут назад

    Ох, а то за что он грамоту получил...Обхочешься. Расскажу сегодня своим как анекдот.

  • эсфирь

    эсфирь
    53 минуты назад

    ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД, как это смеШно, если б не было так груСтно!

  • лань

    лань
    43 минуты назад

    АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТМЕТИЛАСЬ ПАДЕНИЕМ ПО ВСЕМ КЛЮЧЕВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ С НАЧАЛА ГОДА. В январе-сентябре 2016 года в 25 субъектах РФ произошло падение промышленного производства. Среди них — Амурская область, быстрее которой скатываются вниз лишь Северная Осетия-Алания, Еврейская Автономная область и Бурятия.В целом снижение индекса промышленного производства в Приамурье с начала года составило 10,4 %. За девять месяцев регион успел стать рекордсменом по падению в сфере обрабатывающих производств — здесь объемы упали на 33,9 %. Добыча полезных ископаемых амурскими компаниями также ушла в «минус».Если в целом по стране меньше стали строить на 4,4 %, то в нашем регионе — на 22,6 %.Розничная торговля упала незначительно — на 1,9 %. Этого нельзя сказать о реальных денежных доходах амурчан. Они с начала года снизились почти на 10 %. Такой процесс характерен для всей страны, причем темпы падения повысились. При этом продолжается рост номинальных заработных плат, однако особенного позитивного влияния на уровень жизни населения это не оказывает, отмечают специалисты. Приамурье вошло в число регионов с самым низким приростом номинальных доходов (3,3 %).По всем перечисленным показателям падение отмечается в 12 субъектах России. На Дальнем Востоке такие результаты прошедших девяти месяцев продемонстрировала лишь Амурская область.

    Инфографика: РИА Рейтинг

    ВОТ ЗА ЭТО И НАГРАДИЛИ...

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