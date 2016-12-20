Губернатора области Александра Козлова наградили почетной грамотой Совета Федерации

Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области получил почетную грамоту от имени председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко. Ее Александру Козлову вручили за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Амурской области.

«Это оценка целой команды, целого региона. В том числе, это оценка и нашей с вами совместной работы, – ответил глава региона. – Большая работа была проделана с Советом Федерации. Валентина Матвиенко лично поддержала Приамурье в решении вопросов по закредитованности региона, передачи военных городков Минобороны в Возжаевке, Райчихинске, Что позволило людям получать льготы по оплате коммунальных услуг. В предстоящем году перед нами стоят большие задачи, которые необходимо будет решать также совместно».

Он выразил надежду на плодотворную работу с обоими амурскими сенаторами – Александром Суворовым и Александром Коряковым, а также на поддержку Совета Федерации под руководством Валентины Матвиенко, сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Суворов отметил, что Совет Федерации – это палата регионов, и их задача – отстаивать интересы жителей регионов. «За прошедший год была проделана совместная работа по выделению дополнительных дотаций, передача военных городков, полагаю, что в предстоящем году эта работа будет продолжена», – сказал Александр Суворов.

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#губернатор #российская власть

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