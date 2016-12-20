Губернатора области Александра Козлова наградили почетной грамотой Совета Федерации
Губернатор Амурской области получил почетную грамоту от имени председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко. Ее Александру Козлову вручили за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Амурской области.
«Это оценка целой команды, целого региона. В том числе, это оценка и нашей с вами совместной работы, – ответил глава региона. – Большая работа была проделана с Советом Федерации. Валентина Матвиенко лично поддержала Приамурье в решении вопросов по закредитованности региона, передачи военных городков Минобороны в Возжаевке, Райчихинске, Что позволило людям получать льготы по оплате коммунальных услуг. В предстоящем году перед нами стоят большие задачи, которые необходимо будет решать также совместно».
Он выразил надежду на плодотворную работу с обоими амурскими сенаторами – Александром Суворовым и Александром Коряковым, а также на поддержку Совета Федерации под руководством Валентины Матвиенко, сообщает пресс-служба областного правительства.
Александр Суворов отметил, что Совет Федерации – это палата регионов, и их задача – отстаивать интересы жителей регионов. «За прошедший год была проделана совместная работа по выделению дополнительных дотаций, передача военных городков, полагаю, что в предстоящем году эта работа будет продолжена», – сказал Александр Суворов.
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