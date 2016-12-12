За два дня в Амурской области изъяли около 150 литров спиртосодержащей продукции

В четверг, 29 декабря, в правительстве Амурской области состоялся брифинг, посвящённый реализации непищевой продукции, которая может использоваться как пищевая. Прежде всего, это спиртосодержащие жидкости, употребление который внутрь опасно для здоровья. Руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова рассказала, что в регионе уже обнаружено и изъято более 100 наименований такой продукции.

«В конце этого года мы по поручению правительства Российской Федерации, Роспотребнадзора начали проводить целевые проверки. В реализации обнаружили продукцию, которая не предназначена для употребления, тем не менее она реализуется. В связи с этим беспокоит спиртосодержащая продукция, используемая в кондитерских изделиях в качестве добавки, которая содержит до 45 % спирта и, к сожалению, используется населением не по назначению. Это концентраты "Кедровый", "Хлебный", "Наполеон"», – сообщила Ольга Курганова.

За последние недели уходящего года в Амурской области обнаружено более 100 наименований продукции. Она арестована, проводятся соответствующие мероприятия.

Продолжается борьба с продажей алкогольной продукции дистанционным способом – по Интернету. «В других регионах России зарегистрированы смертельные исходы после того, как люди покупали алкоголь по Интернету. Потребителя привлекают громкие бренды, известные названия, низкая цена. Продажа алкоголя через Интернет запрещена. Приобретение спиртного влечёт риски для здоровья», – подчёркивает руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в Амурской области зарегистрирован 31 сайт, на которых предлагался алкоголь. Также обнаружено 108 страниц, где предлагалась продажа спиртного. По решению суда они заблокированы. Периодически в информационном пространстве появляются предложения о продаже спиртного.

В рамках реализации постановления о запрете продажи спиртосодержащей непищевой продукции, с понедельника, 26 декабря, в Амурской области было арестовано более 1 500 единиц продукции – это около 150 литров.

В Роспотребнадзоре работает горячая линия. «Население откликается и даёт информацию о местах реализации такой продукции. В новогодние праздники работа по выявлению продолжится. Мы обратились ко всем заинтересованным лицам, чтобы они сняли продукцию с реализации», – отметила Ольга Курганова.

Информируя о сложившейся ситуации, руководитель амурского управления Роспотребнадзора отметила региональную особенность: в Амурскую область поступает спиртосодержащая продукция из Китая как пищевая, так и непищевая, которую, впрочем, некоторые принимают внутрь. «Это опасно для жизни. К сожалению, такие факты регистрируются. Так, в декабре был случай гибели человека в результате использования спиртосодержащей жидкости не по назначению», – сообщила Ольга Курганова.

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