Полицейские Белогорска помогли девочке-инвалиду получить паспорт на дому

Белогорские полицейские помогли несовершеннолетней горожанке с ограниченными физическими возможностями в канун Нового года. Девочка смогла получить паспорт гражданина Российской Федерации в сжатые сроки и на дому.

Накануне на личный прием к главе Белогорска Станиславу Мелюкову пришла мама 14-летней девочки с просьбой о помощи – получить паспорт в связи с заболеванием ребенка семье затруднительно.

Начальник МО МВД России «Белогорский» майор полиции Давид Авидзба взял ситуацию на личный контроль. Полицейские оперативно помогли в решении вопроса – выехали на дом, провели все необходимые процедуры для получения паспорта.

Вручили главный документ маме несовершеннолетней спустя 24 часа. Вместе с паспортом девочка получила сувенирный набор, сладкий подарок от Деда Мороза и Конституцию Российской Федерации.

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