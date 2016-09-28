Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29декабря
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:11 0

Полицейские Белогорска помогли девочке-инвалиду получить паспорт на дому

Белогорские полицейские помогли несовершеннолетней горожанке с ограниченными физическими возможностями в канун Нового года. Девочка смогла получить паспорт гражданина Российской Федерации в сжатые сроки и на дому.

Накануне на личный прием к главе Белогорска Станиславу Мелюкову пришла мама 14-летней девочки с просьбой о помощи – получить паспорт в связи с заболеванием ребенка семье затруднительно.

Начальник МО МВД России «Белогорский» майор полиции Давид Авидзба взял ситуацию на личный контроль. Полицейские оперативно помогли в решении вопроса – выехали на дом, провели все необходимые процедуры для получения паспорта.

Вручили главный документ маме несовершеннолетней спустя 24 часа. Вместе с паспортом девочка получила сувенирный набор, сладкий подарок от Деда Мороза и Конституцию Российской Федерации.

Просмотров всего: 215

#Белогорск #жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 5

В Тамбовке появилась статуя Анубиса
Общество 2

Журналист Павел Савинкин собрал истории интересных благовещенцев в одной книге
Общество

В 2016 году в Белогорске сдали в эксплуатацию 12 тысяч квадратных метров жилья

сегодня , 14:59
Общество 1

Хабаровчане составили новогоднюю ёлку из автомобилей