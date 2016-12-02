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29декабря
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В 2016 году в Белогорске сдали в эксплуатацию 12 тысяч квадратных метров жилья

Почти 14 тысяч квадратных метров жилья построено в Белогорске по итогам 2016 года. Как рассказал замглавы по строительству и землепользованию администрации Белогорска Владимир Розонов, в эксплуатацию введено 10 многоквартирных домов общей площадью более 12 тысяч квадратных метров.

Многоквартирные дома для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья построены по Никольскому шоссе, улица Пролетарская, Ленина, Мирная и 50 лет Комсомола. Общий построенный жилой фонд составляет 284 квартиры.

Наряду с этим на территории муниципалитета белогорцы вели и индивидуальное жилищное строительство. В 2016 году горожане построили 10 частных домов общей площадью почти в 1,4 тысячи квадратных метров.

Для сравнения: в 2015 году жилья в Белогорске было построено 10,8 тысячи квадратных метров.

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#Белогорск #строительство

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