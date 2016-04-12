Итоги 2016 года: развитие спорта в Амурской области

Редакция ИА «Амур.инфо» вспомнила, как развивалась спортивная жизнь Приамурья в 2016 году, когда окончательно ушел в прошлое лозунг «Амурская область – спортивная». И о том, как изменилась эта сфера жизни при новом губернаторе и новом министре спорта, в каких видах спорта амурчане добились успеха, а в каких – нет.

Победы в большом спорте

В рамках большого спорта традиционно немалую долю российских и международных медалей завоевали амурчане, занимающиеся единоборствами. В декабре на чемпионате России по шинкиокушинкай амурчане Евгений Филиппов и Смбат Мкртчян заняли третьи места в своих весовых категориях. Ранее в Нанкине проходил открытый чемпионат Китая по киокушин карате. В составе сборной России в нем приняли участие пять амурчан. И все они вернулись домой с медалями: двумя золотыми и тремя бронзовыми.

В амурском кикбоксинге традиционно успешно выступали девушки. 3 сентября в ирландском городе Дублине на первенстве мира по кикбоксингу амурчанка Милана Иванова стала серебряным призером, а ее землячка Татьяна Демакова заняла третье место. В октябре на чемпионате Европы чемпионкой стала Татьяна Пономарева. Правда, амурчанкой ее уже можно назвать с натяжкой. Выросла и тренировалась Татьяна в Амурской области, но последние два года живет в Санкт-Петербурге и тренируется в СКА.

В апреле, во Франции, в городе Тулузе прошло первенство Европы по самбо. Золотую медаль в своей категории завоевал благовещенский спортсмен Самвел Казарян.

Амурские ушуисты ежегодно снабжают свою малую родину немалым объемом международного призового драгметалла. В феврале амурские ушуисты привезли 12 медалей со второго международного турнира «Московские звёзды ушу»: 4 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Два первых места занял амурчанин – 13-летний Олег Тимонов. Также золото завоевали 11-летний Владимир Цейтлер и 15-летняя Ольга Зоркальцева. В мае на чемпионате Европы Александра Саковская заняла первое место среди женщин 18–35 лет, а Артём Загибалов – третье место среди мужчин 18–35 лет.

Житель Благовещенска и воспитанник спортшколы олимпийского резерва Александр Моисейченко стал обладателем высшей награды – он выиграл первенство мира по греко-римской борьбе.

В декабре на турнире по версии DRAKA вновь подтвердил титул чемпиона мира известный в Благовещенске профессиональный боец Евгений Ганин. После схватки спортсмен заявил, что это его последний бой в Благовещенске. Он намерен продолжить карьеру на западе – собирается выступать в Москве, Санкт-Петербурге и США.

В 2016 году в Якутске прошли международные соревнования «Дети Азии». В сборной ДФО из 264 человек было 28 амурчан. Дальневосточники в общем зачёте заняли седьмое место из 34. У амурчан четыре награды. Семён Манелюк завоевал второе место в соревнованиях по вольной борьбе. Легкоатлетка Валерия Остапенко стала серебряным призером в прыжках в длину. Еще две девушки завоевали бронзовые медали: Софья Стрелкова – в дзюдо, а Анна Порубенко – в самбо.

Всенародно любимый спорт

Но, конечно, амурчан, интересуют более массовые, более топовые виды спорта. Несомненно, в уходящем году таким стал хоккей, который активно поддерживает губернатор, более того, он сам играет в составе одной из благовещенских команд. В области строятся хоккейные площадки. Растет число команд – только в Кубке Благовещенска было 18 участников. В Приамурье прошел детский международный турнир с участием команд из Китая. А в ближайшие дни планируется матч между российской и китайской командами. Он должен пройти на реке Амур – прямо на государственной границе. Но при этом за пределами области амурский хоккей пока себя никак не проявил.

Другой всенародно любимый в России вид спорта – футбол – удален от придворных паркетов. Когда в Благовещенске жил профессиональный клуб, трибуны стадиона «Амур» были самыми заполненными во всей зоне «Восток». На футбольные матчи приходило зрителей больше, чем на иные игры Первого дивизиона. Сегодня в Амурской области остался только любительский футбол. На большом стадионе «Амур» проходят какие угодно соревнования, но только не футбольные игры III дивизиона. А они проводятся на стадионе «Спартак», который в разы меньше. Тем не менее любительский футбол живет. Две амурские команды – «Белогорск» и «Благовещенск» – в 2016 году заняли первое и второе места пьедестала на дальневосточном первенстве.

Не подводят и дети. Юные благовещенские футболисты победили на дальневосточном этапе российского турнира школы «Юниор». Амурчане выиграли все матчи, некоторые с астрономическим счетом – 17:0, 22:0. За турнир они забили 61 гол, а пропустили всего один. Более того, ребята сыграли товарищеский матч с ровесниками из «Луча-Энергии» (а этот клуб долгие годы играет в Первом дивизионе) и обыграли приморцев со счетом 19:3.

Еще один вид спорта, который мог собрать в Благовещенске почти полный стадион, да еще и в мороз – это ледовый спидвей. При министре спорта Олеге Гуменюке и директоре ОЦРС Сергее Цыбулине активно поддерживались технические виды спорта. В это время амурская команда выступала в Высшей лиге. Местные спидвеисты выступали в чемпионате и первенстве Европы и мира. Чиновники покинули пределы Амурской области, и спидвей практически исчез. Единственное, чем могут сегодня гордиться амурчане – это успехами своих земляков, которые уехали в другие регионы. Так, уроженец Амурской области Сергей Логачёв в 2016 году стал бронзовым призёром личного чемпионата Европы среди юниоров. В этом же году он начал выступать за польский клуб «Кросно», играющий в Первой национальной лиге.

Остальные технические виды спорта также живут в основном в пределах области. Но в 2016 году случился прорыв в дрифте. Благовещенский дрифтер Макар Черныш получил приглашение на участие в престижном чемпионате в Китае. В заездах принимали участие сильнейшие дрифтеры Японии, США и Таиланда.

Строительство спортивных объектов

Спортивные объекты в Амурской области строятся. Тяжелая экономическая ситуация отразилась на разных сферах жизни, не обошла она стороной и спорт. Но строительство ведется. Прежде всего это касается хоккея. Вслед за первым крытым катком в Благовещенске в 2016 году заработал каток в Райчихинске. Крытый каток с искусственным льдом появился в Райчихинске в 1993 году. Через десять лет ему потребовался ремонт. За эту работу не брались много лет, и вот в августе 2016 года каток обрёл вторую жизнь. Восстановление прошло при финансовой поддержке частных компаний. Новый ледовый дворец летом открыли в Новобурейском. Для торжественного мероприятия приготовили 30-килограммовый торт в виде шайбы.

Но другим видам спорта не так везет. До сих пор не достроен бассейн в Свободном, который должны были ввести в строй в 2015 году. Его строили на условиях софинансирования. В 2015 году Федерация выделила на стройку предусмотренные 120 миллионов рублей, областной бюджет вместо 77,6 миллиона выделил 20 миллионов, бюджет Свободного из предусмотренных 30 миллионов выделил всего три. Также КСП установила, что стоимость строительства была завышена.

Пятый год строится в Белогорске ФОК имени Солнечникова. Последние три года – только за счет городского бюджета. В строительство уже вложено 200 миллионов рублей, осталось – 180. Городские власти стали принимать народные пожертвования, за три месяца удалось собрать один миллион. Руководство города ищет разные способы для того, чтобы привлечь средства: проводят экскурсии на стройку, организуют там рок-фестиваль «Все на ФОК - слушать рок!».

Но самый знаменитый спортивный объект Амурской области – горнолыжный спуск в Натальино. Это был амбициозный проект, всё финансирование которого проходило через организацию «Амур-Спидвей». На его строительство с 2011 года потратили 37 миллионов рублей. В 2012 году перед выборами бывший губернатор области Олег Кожемяко его торжественно открыл. Но и по сей день горнолыжный спуск не работает. При этом знатоки утверждают, что склон в Натальино вообще не пригоден для занятия горными лыжами. По некоторым подсчетам, для завершения строительства требуется еще 250 миллионов. Но депутат заксобрания Ольга Петайчук, которая плотно занимается этим вопросом, считает, что строительство базы бесперспективно.

Амурский спорт – на 11 месте

Тем не менее, согласно рейтингу издания «Советский спорт», Амурская область оказалась на 11 месте из 85 по уровню развития спорта. В этом рейтинге Сахалинская область оказалась на 75 месте, Приморский край – на 59, Хабаровский – на 54, Якутия – на 25 месте.

При этом в 2016 году расходы на развитие физической культуры и спорта в Амурской области составили чуть больше 170 тысяч рублей. Всего был проведено 696 соревнований. Более 160 выездных соревнований по Дальнему Востоку. Амурские спортсмены приняли участие в 14 международных соревнованиях. Звание чемпиона России завоевал 21 амурчанин.

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