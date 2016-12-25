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29декабря
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Окна Божены Рынски заклеили фотографиями погибших журналистов НТВ (видео)

Окна Божены Рынски заклеили фотографиями погибших журналистов НТВ (видео)
Фото: pbs.twimg.com

На окна балкона Божены Рынски неизвестные наклеили фото погибших в крушении Ту-154 журналистов НТВ, сообщает телеканал РЕН ТВ. Это случилось два дня назад. Божена пыталась содрать фото с окна. В Сети появилось видео происходившего.

На кадрах ролика видно, как разъяренная Божена бросала экскременты собственной кошки в активистов, обклеивших ее окна фотографиями погибших журналистов и окатила двоих мужчин, поднявшихся на строительном автоподъемнике к ее балкону, содержимым кошачьего лотка.

Ранее шквал возмущения вызвали комментарии Рынски о гибели журналистов НТВ в авиакатастрофе недалеко от Сочи. После критики Рынска удалила первый пост, однако стала публиковать новые, в которых также выражала радость по поводу гибели журналистов.

В связи с этим на портале change.org начали сбор подписей под петицией с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ и выдворить ее за пределы страны. К настоящему времени петицию подписали более 160 тысяч россиян.

Самолет Ту-154 рухнул в Черное море 25 декабря. Все находившиеся на борту 92 человека погибли.

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#происшествия

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Комментарии
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  • В. Гаринский

    В. Гаринский
    22 минуты назад

    Интересно, а в каком издании работает обозревателем эта особа? И какая реакция руководителя этого издания на её сентенции?

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