Амурская область вошла в список регионов, где может подорожать ОСАГО

Фото: respnews.ru

Российский Союз автостраховщиков опубликовал рейтинг российских регионов, которые названы проблемными. Именно в этих регионах рынок ОСАГО убыточнее всего. Там в большом количестве действуют автоюристы, которые, по словам страховщиков, очень часто наживаются на несовершенстве российской правовой системы и отсуживают у страховых компаний значительные суммы.

Рейтинг составлялся с учетом частоты страховых случаев, величины средней выплаты, числа судебных выплат и других пунктов. Первые двадцать пунктов рейтинга заняли субъекты Федерации с наиболее худшими показателями, сообщает агентство Avtodr.ru.

Республика Адыгея

Волгоград

Карачаево-Черкесия

Ростов-на-Дону

Башкирия

Краснодар

Архангельск

Иваново

Мурманск

Камчатка

Нижний Новгород

Ставрополь

Челябинск

Республика Бурятия

Республика Калмыкия

Липецк

Республика Дагестан

Мордовская Республика

Воронеж

Амурская область.

По словам представителей РСА, если в этих регионах проблемы не будут решены, то страховщики будут требовать повысить там стоимость полисов.

Ранее Амур.инфо сообщало, что жители амурчане продолжительное время сталкиваются с проблемами при получении полиса ОСАГО. В благовещенском офисе Росгосстраха очереди за полисами доходят до 200 человек в день. Людям навязывали допуслуги, отказывали в страховании. В амурское УФАС и прокуратуру поступали многочисленные жалобы от амурчан. «Росгосстрах» привлекали к ответственности, штрафовали, но нарушения продолжались. В самом Росгосстрахе ситуацию сначала объясняли нехваткой бланков, затем – нехваткой менеджеров, оформляющих полисы. Теперь некоторые даже зарабатывают на очередях в Росгосстрахе.

Областные власти направили ходатайство о включении Приамурья в число регионов, где проводится эксперимент по внедрению «единого агента» ОСАГО. Система «единого агента» призвана ликвидировать очереди. Но президиум РСА отказался это сделать.

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#транспорт #цены

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