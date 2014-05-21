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29декабря
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Сегодня, 14:06 9

Амурская область вошла в список регионов, где может подорожать ОСАГО

Амурская область вошла в список регионов, где может подорожать ОСАГО
Фото: respnews.ru

Российский Союз автостраховщиков опубликовал рейтинг российских регионов, которые названы проблемными. Именно в этих регионах рынок ОСАГО убыточнее всего. Там в большом количестве действуют автоюристы, которые, по словам страховщиков, очень часто наживаются на несовершенстве российской правовой системы и отсуживают у страховых компаний значительные суммы.

Рейтинг составлялся с учетом частоты страховых случаев, величины средней выплаты, числа судебных выплат и других пунктов. Первые двадцать пунктов рейтинга заняли субъекты Федерации с наиболее худшими показателями, сообщает агентство Avtodr.ru.

Республика Адыгея

Волгоград

Карачаево-Черкесия

Ростов-на-Дону

Башкирия

Краснодар

Архангельск

Иваново

Мурманск

Камчатка

Нижний Новгород

Ставрополь

Челябинск

Республика Бурятия

Республика Калмыкия

Липецк

Республика Дагестан

Мордовская Республика

Воронеж

Амурская область.

По словам представителей РСА, если в этих регионах проблемы не будут решены, то страховщики будут требовать повысить там стоимость полисов.

Ранее Амур.инфо сообщало, что жители амурчане продолжительное время сталкиваются с проблемами при получении полиса ОСАГО. В благовещенском офисе Росгосстраха очереди за полисами доходят до 200 человек в день. Людям навязывали допуслуги, отказывали в страховании. В амурское УФАС и прокуратуру поступали многочисленные жалобы от амурчан. «Росгосстрах» привлекали к ответственности, штрафовали, но нарушения продолжались. В самом Росгосстрахе ситуацию сначала объясняли нехваткой бланков, затем – нехваткой менеджеров, оформляющих полисы. Теперь некоторые даже зарабатывают на очередях в Росгосстрахе.

Областные власти направили ходатайство о включении Приамурья в число регионов, где проводится эксперимент по внедрению «единого агента» ОСАГО. Система «единого агента» призвана ликвидировать очереди. Но президиум РСА отказался это сделать.

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#транспорт #цены

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    59 минут назад

    А то без этого рейтинга не подорожало бы...

  • Maikl

    Maikl
    59 минут назад

    Шо, опять??))

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    54 минуты назад

    очень часто наживаются на несовершенстве российской правовой системы - нафига такой закон тогда приняли?

  • medium

    medium
    53 минуты назад

    возвращаемся в советское время товарищи!!! когда автомобиль являлся роскошью.......осаго, бензин...запрет на ввоз с 1 января 2017 года. ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!!! С новым годом!!!Всем добра!

  • rediska

    rediska
    46 минут назад

    Так хоть пол области ездили без полиса, а теперь вообще все будут ездить без них. Привет 90-е! Когда дтп решались на месте битами.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    40 минут назад

    ублюдочное управление экономикой от "эффективных менеджеров" в действии.

  • АК-47

    АК-47
    24 минуты назад

    У нас и так не самая дешевая страховка,люди просто будут покупать ее в других регионах!А этим все мало!

  • AmurLand

    AmurLand
    21 минута назад

    а в число регионов где спокойно можно оформить страховку никто не собирается её пропихивать? :)

  • 55

    55
    19 минут назад

    Эти страховщики хотят также поборами заниматься как фонд капитального ремонта, да еще повышенными: только собирать деньги и ни хрена их не кому не выплачивать, а только "пилить" между собой.

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