Оперативники нашли около села Бибиково место хранения наркотиков

Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков амурского УМВД поступила оперативная информация о том, что на территории Благовещенского района группа лиц занимается незаконным оборотом наркотиков. В ходе проверки этих сведений оперативники установили, что запрещенную деятельность организовали местные жители.

В декабре четверо подозреваемых были задержаны в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий при поддержке бойцов силовых структур области. Полицейские провели обыски каждого из задержанных. У них обнаружили гашишное масло, марихуану, а также крупную сумму денег. Проведенное исследование подтвердило, что изъятое является наркотиками.

Полицейские выявили и места хранения наркотических средств. Одно из них – схрон, расположенный около села Бибиково Благовещенского района.

По всем выявленным фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. Трое фигурантов заключены под стражу, четвертый участник находится под подпиской о невыезде, сообщает амурское управление МВД.

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