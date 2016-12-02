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29декабря
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Сегодня, 14:02 0

Оперативники нашли около села Бибиково место хранения наркотиков

Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков амурского УМВД поступила оперативная информация о том, что на территории Благовещенского района группа лиц занимается незаконным оборотом наркотиков. В ходе проверки этих сведений оперативники установили, что запрещенную деятельность организовали местные жители.

В декабре четверо подозреваемых были задержаны в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий при поддержке бойцов силовых структур области. Полицейские провели обыски каждого из задержанных. У них обнаружили гашишное масло, марихуану, а также крупную сумму денег. Проведенное исследование подтвердило, что изъятое является наркотиками.

Полицейские выявили и места хранения наркотических средств. Одно из них – схрон, расположенный около села Бибиково Благовещенского района.

По всем выявленным фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. Трое фигурантов заключены под стражу, четвертый участник находится под подпиской о невыезде, сообщает амурское управление МВД.

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#происшествия

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