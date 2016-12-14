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29декабря
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В России начались испытания отечественного препарата от рака

В России начались испытания отечественного препарата от рака

В России испытывают новый препарат от рака, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Его рабочее название — PD-1. Об этом пишет «Коммерсант».

«Идет вторая фаза (испытаний,— “Ъ”) первого отечественного препарата... Он показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом»,— заявила она в эфире канала «Россия 24».

Министр отметила, что в России «научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли». Рабочее название препарата — PD-1, в случае выхода лекарства на рынок оно получит новое название.

Ранее в интервью «Ъ» исполнительный директор производителя лекарств AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что одним из направлений деятельности Сколково в сфере онкологии является поиск и финансирование инновационных российских проектов в области создания диагностических тест-систем, в том числе для молекулярной диагностики онкологических заболеваний. «Ряд из этих проектов, предложенных, например, компаниями "Тестген" и "Номотех", интересны AstraZeneca с точки зрения развития программы по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики в РФ, которая проводится Российским обществом клинической онкологии при поддержке нашей компании»,— отметил господин Сорио.

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#здоровье #наука

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    38 минут назад

    Будем надеяться на успешные испытания, множество человек умирает из-за этой заразы.

  • Монстриха

    Монстриха
    30 минут назад

    тьфу тьфу..чтоб все получилось

  • Мог бы родиться и в Африке

    Мог бы родиться и в Африке
    19 минут назад

    Народу власть подбрасывает позитив и надежду перед 2017 годом.

    Это такая подпитка.

    В последние дни уходящего 2016 и первые 2017 годов еще будет вам позитива из СМИ.

    Потому что в целом, концептуально так сказать, вся внутренняя политика правительства под председательством Д.А.Медведева и руководством В.В. Путина в 2016 году свелась к 2 словам "обосратушки-перепрятушки".

    Я был бы рад и горд за отечественную науку, если этот препарат действительно был так эффективен и многообещающ

    Но почему-то думается что новость эта просто кусочек позитива. Закусить боярышник так сказать.

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