В России начались испытания отечественного препарата от рака

В России испытывают новый препарат от рака, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Его рабочее название — PD-1. Об этом пишет «Коммерсант».

«Идет вторая фаза (испытаний,— “Ъ”) первого отечественного препарата... Он показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом»,— заявила она в эфире канала «Россия 24».

Министр отметила, что в России «научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли». Рабочее название препарата — PD-1, в случае выхода лекарства на рынок оно получит новое название.

Ранее в интервью «Ъ» исполнительный директор производителя лекарств AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что одним из направлений деятельности Сколково в сфере онкологии является поиск и финансирование инновационных российских проектов в области создания диагностических тест-систем, в том числе для молекулярной диагностики онкологических заболеваний. «Ряд из этих проектов, предложенных, например, компаниями "Тестген" и "Номотех", интересны AstraZeneca с точки зрения развития программы по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики в РФ, которая проводится Российским обществом клинической онкологии при поддержке нашей компании»,— отметил господин Сорио.

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