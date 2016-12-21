Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29декабря
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:30 2

2017 год космодром Восточный может встретить без электричества

2017 год космодром Восточный может встретить без электричества
Фото: rcmm.ru

Новый, 2017 год космодром Восточный может встретить без электроэнергии из-за долгов Дальспецстроя. Сумма задолженности компании перед ресурсоснабжающей организацией составила 17 миллионов рублей. Поставщик электроэнергии намерен усилить на космодроме ранее введенные ограничительные санкции, сообщает пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт».

ДЭК запланировал усиление ограничительных санкций, которые могут затронуть объекты строительства космодрома на 9 января. При этом в энергокомпании надеются, что руководство Дальспецстроя и Роскосмоса найдет возможность рассчитаться за электроэнергию.

Энергокомпания в адрес руководства строительного предприятия направила уведомление об ограничении объектов Восточного 15 декабря. Тогда у Дальспецстроя не было оплачено электропотребление с ноября 2016 года. Однако денежные средства на счета ПАО «ДЭК» не поступили. 26 декабря на Восточном ввели режим ограничения электроснабжения технологических объектов, находящихся в ведомстве строительного предприятия.

Просмотров всего: 320

#космодром #энергетика

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    1 час назад

    Ну дык... свет надо выключать, уходя с рабочего места.

  • Noir

    Noir
    40 минут назад

    Скоро Путину свет отрубят за неуплату.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 6

Россия планирует удвоить число космических пусков в следующем году
Общество 46

Амурчане придумали, как по-новому обманывать энергетиков
Власть 12

Путин дал старт подаче газа в Крым
Общество

В 2018 году с космодрома Восточный возможны два космических пуска

24 декабря, 10:20