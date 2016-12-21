2017 год космодром Восточный может встретить без электричества

Фото: rcmm.ru

Новый, 2017 год космодром Восточный может встретить без электроэнергии из-за долгов Дальспецстроя. Сумма задолженности компании перед ресурсоснабжающей организацией составила 17 миллионов рублей. Поставщик электроэнергии намерен усилить на космодроме ранее введенные ограничительные санкции, сообщает пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт».

ДЭК запланировал усиление ограничительных санкций, которые могут затронуть объекты строительства космодрома на 9 января. При этом в энергокомпании надеются, что руководство Дальспецстроя и Роскосмоса найдет возможность рассчитаться за электроэнергию.

Энергокомпания в адрес руководства строительного предприятия направила уведомление об ограничении объектов Восточного 15 декабря. Тогда у Дальспецстроя не было оплачено электропотребление с ноября 2016 года. Однако денежные средства на счета ПАО «ДЭК» не поступили. 26 декабря на Восточном ввели режим ограничения электроснабжения технологических объектов, находящихся в ведомстве строительного предприятия.

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#космодром #энергетика

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