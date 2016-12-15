В Москве по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник Росприроднадзора

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В покушении на мошенничество в Москве задержаны помощник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) и его предполагаемый сообщник, пишет «Лента.ру» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлию Иванову.

«Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении помощника руководителя Росприроднадзора Дмитрия Валензы и предпринимателя Рафиса Купкенова по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере")», — сообщила она.

По версии следствия, в декабре 2016 года сотрудник Росприроднадзора и его знакомый вступили в сговор с целью хищения средств исполняющего обязанности руководителя департамента по Центральному федеральному округу. На тот момент в отношении мужчины проводилась служебная проверка. Предполагаемые соучастники заверили его, что могут добиться положительного для чиновника заключения расследования, и попросили за свои услуги сумму в размере 15 миллионов рублей. Но в действительности такими полномочиями не обладали. Предприимчивый чиновник и соучастник были задержаны правоохранительными органами.

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#происшествия

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