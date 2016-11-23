Врачи Чигиринской поликлиники жалуются на потерю сельских льгот

Фото: devyatka.ru

В редакцию Амур.инфо обратились врачи Чигиринской поликлиники с жалобой на то, что их лишили сельских льгот. По словам докторов, их перевели работать на территорию Благовещенска. Теперь они не имеют права на ежегодную помощь в размере 50 000 рублей, которая выделялась им на покупку дров.

«Чигиринская поликлиника делится на две половины. Вторую половину, где мы располагались, признали непригодной. И 90 % специалистов перевели в поликлинику АОКБ. Во второй половине здания оставили только двух детских врачей, педиатров. Это было больше года назад. Тогда нас заставили подписать какие-то документы. С условием – либо увольняйтесь, либо подписывайте. И нам даже не предоставили возможности прочитать то, что мы подписывали. А по документам получилось так, что мы отказались от сельских льгот», – рассказал один из врачей Чигиринской больницы.

По его словам, ежегодно врачам выделялось на покупку дров от 50 000 до 80 000 рублей. Теперь специалистам, проживающим в частном секторе, приходится заготавливать дрова за собственный счет.

«Мы до последнего надеялись, что льготы нам сохранили. Но нет, когда мы обратились за ними, сказали, что раз мы работаем в городе, то не можем претендовать на сельские льготы. Кроме того, мы до последнего надеялись, что наше здание отремонтируют и мы вернемся работать в Чигири. Недавно сказали, что этого тоже не будет. Там, по нашей информации, организовали общежитие для учителей», – поделился собеседник Амур.инфо.

Теперь врачам, по их словам, приходится и самим покупать дрова, и ездить на работу из Чигирей в Благовещенск за свои деньги, и принимать больных со всей области с зарплатой в 20 000 рублей.

«Мы сейчас работаем в областной поликлинике и, значит, принимаем всех. Но и выезды по Благовещенскому району нам не отменили. 2-3 раза в неделю мы выезжаем то в Усть-Ивановку, то в Новопетровку, то в Сергеевку. Это тоже считается как командировка, но нам командировочные не платят», – пояснили врачи.

Сотрудники Чигиринской больницы выразили надежду, что благодаря СМИ их услышат власти и вернут им необходимую в сегодняшней непростой экономической ситуации сельскую льготу. Ведь несмотря на то, что они теперь трудятся в Амурской областной поликлинике, все эти люди проживают в сельской местности.

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#здоровье #работа

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