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Врачи Чигиринской поликлиники жалуются на потерю сельских льгот

Врачи Чигиринской поликлиники жалуются на потерю сельских льгот
Фото: devyatka.ru

В редакцию Амур.инфо обратились врачи Чигиринской поликлиники с жалобой на то, что их лишили сельских льгот. По словам докторов, их перевели работать на территорию Благовещенска. Теперь они не имеют права на ежегодную помощь в размере 50 000 рублей, которая выделялась им на покупку дров.

«Чигиринская поликлиника делится на две половины. Вторую половину, где мы располагались, признали непригодной. И 90 % специалистов перевели в поликлинику АОКБ. Во второй половине здания оставили только двух детских врачей, педиатров. Это было больше года назад. Тогда нас заставили подписать какие-то документы. С условием – либо увольняйтесь, либо подписывайте. И нам даже не предоставили возможности прочитать то, что мы подписывали. А по документам получилось так, что мы отказались от сельских льгот», – рассказал один из врачей Чигиринской больницы.

По его словам, ежегодно врачам выделялось на покупку дров от 50 000 до 80 000 рублей. Теперь специалистам, проживающим в частном секторе, приходится заготавливать дрова за собственный счет.

«Мы до последнего надеялись, что льготы нам сохранили. Но нет, когда мы обратились за ними, сказали, что раз мы работаем в городе, то не можем претендовать на сельские льготы. Кроме того, мы до последнего надеялись, что наше здание отремонтируют и мы вернемся работать в Чигири. Недавно сказали, что этого тоже не будет. Там, по нашей информации, организовали общежитие для учителей», – поделился собеседник Амур.инфо.

Теперь врачам, по их словам, приходится и самим покупать дрова, и ездить на работу из Чигирей в Благовещенск за свои деньги, и принимать больных со всей области с зарплатой в 20 000 рублей.

«Мы сейчас работаем в областной поликлинике и, значит, принимаем всех. Но и выезды по Благовещенскому району нам не отменили. 2-3 раза в неделю мы выезжаем то в Усть-Ивановку, то в Новопетровку, то в Сергеевку. Это тоже считается как командировка, но нам командировочные не платят», – пояснили врачи.

Сотрудники Чигиринской больницы выразили надежду, что благодаря СМИ их услышат власти и вернут им необходимую в сегодняшней непростой экономической ситуации сельскую льготу. Ведь несмотря на то, что они теперь трудятся в Амурской областной поликлинике, все эти люди проживают в сельской местности.

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#здоровье #работа

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    Вступайте в пофсоюз!

  • Акционер2016

    Акционер2016
    1 час назад

    Это же скока дров можно накупить на 50 000 рублей то, очуметь

  • СолнцеЯ

    СолнцеЯ
    1 час назад

    Это ж какие они дома отапливают. Сколько в них этажей?...........А то, что у них рабочий день короче, чем у городских врачей............... Подписали какие-то бумаги не читая.................А если это кредитный договор.......................Странно................

  • mihlena

    mihlena
    1 час назад

    Причем здесь перемена здания ? Если как обслуживали сельскую местность , так и обслуживают . И вообще чего целый год сидели?, такие вопросы решаются в суде , а не с надеждой вдруг " барин передумает"

  • Алекс Ветер

    Алекс Ветер
    1 час назад

    Не понимаю врачей. У каждого из них квалификация, опыт, да их в центральных регионах возьмут на работу без проблем. Чего сидеть где то в селе и слушать наглое начальство, бояться его. НЕ прочитать что подписываешь это нечто. Да послать подальше всё это начальство и валить отсюда туда где платят более менее нормально и условия жизни лучше. Зачем терпеть.

  • Сосед1

    Сосед1
    1 час назад

    а нолик последний не лишний в сумме? а то чет 50000 прям хорошая такая компенсация, что и дрова нафиг не нужны, прощет отапливаться электричеством. как раз на зиму хватит

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