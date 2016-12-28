«МегаФон» и амурский режиссер Сергей Храмых представляют топ-5 фильмов для новогодних каникул

Впереди длинные новогодние праздники, а, значит, будет возможность собраться всей семьей и отдохнуть на природе, покататься на катке. А вечером закутаться в плед и посмотреть хорошие фильмы и сериалы. Абоненты «МегаФона» смогут устроить просмотр в любом месте, где есть связь оператора, с помощью приложения «МегаФон.TV».

А чтобы не задаваться вопросом, каким кинолентам отдать предпочтение, эксперты «МегаФона» попросили молодого амурского режиссера Сергея Храмых сделать подборку фильмов, с которыми время пролетит незаметно.

Фильм «Агенты АНКЛ», режиссер Гай Ричи.

Комедийный боевик о союзе двух секретных агентов СССР и США. Сразу обращаешь внимание, на образ советского агента, он хорошо получился в фильме и нет навеваемых стереотипов о России.

Фильм «Бриллиантовый полицейский», режиссер Лес Мэйфилд.

Довольно старенький фильм 1999 года. Обратите внимание на игру Мартина Лоуренса - исполнителя главной роли. Фильм - комедийный боевик, но комедии здесь намного больше, чем боевика.

Фильм «Угадай кто?», режиссер Кевин Родни Салливан.

Увлекательная комедия, в которой парень едет знакомится с родителями своей чернокожей невесты. Казалось бы, романтика. А нет, попробуй понравиться отцу невесты, если ты белый.

Фильм «История рыцаря», режиссер Брайан Хелгеленд.

Мелодрама, комедия и боевик в одном фильме. Чем закончится авантюра главного героя нужно обязательно увидеть.

Фильм «Визит», режиссер М. Найт Шьямалан.

И для любителей пощекотать нервы, предлагаю для просмотра фильм ужасов. Очень интересный и захватывающий сюжет, но только для взрослых.

«МегаФон» постоянно расширяет каталог видео-контента «МегаФон.TV», чтобы наши абоненты могли скоротать время в любом месте и поднять себе настроение, посмотрев любимую передачу или фильм. Немаловажно также, что с помощью приложения «МегаФон.TV» зрители могут пользоваться легальным контентом в высоком качестве, а не искать в Сети пиратскую копию фильма», - отметила Антонина Пронина, директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон».

Услуга «МегаФон.TV» давно востребована клиентами, ведь она позволяет смотреть фильмы с планшета, смартфона, домашнего компьютера или Smart-телевизора. Зрителей ждет более 1000 фильмов, в том числе новинки кинопроката, и свыше 150 телеканалов и 100 сериалов в любом месте и в любое время. Так что в эти новогодние праздники у каждого абонента будет возможность посмотреть качественные и любимые фильмы.

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