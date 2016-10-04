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Дебби Рейнольдс умерла сразу после смерти дочери – актрисы Кэрри Фишер

Дебби Рейнольдс умерла сразу после смерти дочери – актрисы Кэрри Фишер
Фото: riafan.ru

Скончалась американская актриса и певица Дебби Рейнолдс, мать Кэрри Фишер. Он ушла из жизни на следующий день после того, как умерла ее дочь, сообщает «Российская газета».

Звезда Голливуда 50 и 60-х годов умерла в возрасте 84 лет. Ранее женщина была госпитализирована из-за недомогания. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, у Дебби Рейнольдс «мог быть инсульт».

Рейнольдс в основном снималась в комедиях, наиболее знаменитой из которых стала «Поющие под дождем». Она исполнила роль Молли Браун в экранизации одноименного мюзикла «Непотопляемая Молли Браун» (1964), принесшую ей номинацию на «Оскар».

Как сообщало Амур.инфо, американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в саге «Звездные войны», скончалась в больнице во вторник, 27 декабря. Ей было 60 лет.

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#кино #память

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Скончалась американская актриса Кэрри Фишер
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