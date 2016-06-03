Минприроды: в Амурской области улучшилось качество воды в некоторых реках и водоемах

Минприроды РФ опубликовало государственный доклад о состоянии окружающей среды в России в 2015 году. Данные касаются качества воздуха и водоемов в разных регионах страны, пишет ТАСС. В Амурской области отметили улучшение экосистем некоторых водных объектов.

В 2015 году на территории России был зарегистрирован 3 021 случай высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод. При этом в докладе отмечается, что последние четыре года суммарное количество ВЗ и ЭВЗ поверхностных вод находится примерно на одном уровне.

В 2015 году состояние наблюдаемых экосистем рек, озер и водохранилищ по гидробиологическим показателям сохраняется на стабильном уровне. Отмечается улучшение экосистем водных объектов в городах Казань, Благовещенск, Красноярск, в реках верхнего и среднего течения Амура и его притоках, в том числе реки Зеи, включая Зейское водохранилище.

Что касается воздуха, то из доклада следует, что 17,1 миллиона россиян, или 17 % городского населения страны, живут в городах с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха.

Из доклада следует, что в 2015 году в 44 городах (20 % городов) степень загрязнения воздуха оценивалась как очень высокая и высокая, в 62 % городов – как низкая. В 147 городах России (59 %), где проводились наблюдения, средние за год концентрации ряда веществ превышали 1 ПДК. В этих городах проживает 50,7 миллиона человек.

Половина городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха находится в Сибири и на Урале. Наибольший уровень загрязнения воздуха в 2015 году зафиксирован в 11 городах, в которых суммарно проживает 1,5 миллиона человек. Все города расположены в азиатской части территории России, которая характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей климатическими условиями, отмечается в докладе.

Города с наибольшим загрязнением воздуха входили в этот список и в 2014 году. «Все они расположены в азиатской части территории России, которая характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей климатическими условиями», – говорится в докладе.

Госдоклад подготовлен Минприроды совместно с заинтересованными министерствами, федеральными службами, федеральными агентствами, другими организациями и учреждениями. Он прошел общественное обсуждение и был рассмотрен на общественном совете при Минприроды России, а также экспертным советом при правительстве РФ.

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