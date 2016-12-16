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Водитель, толкнувший подростка, найден мертвым

Водитель, толкнувший подростка, найден мертвым

Обновлено: 12:08

В четверг, 29 декабря, стало известно, что в одном из гаражей Благовещенска найден мертвым водитель, который несколько дней назад стал участником конфликта с подростком.

«Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Что это было – самоубийство или несчастный случай, мы пока не готовы сказать. Ведется проверка», – пояснил корреспонденту Амур.инфо старший помощник амурского следственного управления Алексей Лубинский.

Сослуживцы Алексея утверждают, что он отравился угарным газом. «Он ночью ремонтировал автобус, так как ему сегодня утром нужно было выходить на линию. У него нет водителей, он сам на себя работает. Мой водитель его утром нашел. Он на полу лежал и кулаки сжаты. И автобус работает, вокруг гарь ужасная. Дверь была приоткрыта. Видно было, что он пытался доползти до двери», – сообщают коллеги погибшего водителя.

«Я вчера вечером разговаривала в гараже с Алексеем. Он по поводу мальчика и комментариев не переживал. У него был сломан автобус, и двое суток он его ремонтировал, решил за ночь его сделать, но уснул», – сказала знакомая водителя.

Амур.инфо сообщало, что горожанка обвинила водителя маршрутного автобуса в том, что он ударил подростка-пассажира. Позже сам водитель опроверг эту информацию в редакции Амур.инфо. Позднее появилось видео, на котором видно, что мужчина толкнул подростка руками в грудь.

«В наш адрес никто из участников конфликта с претензиями не обращался. Водитель сам приходил к нам и объяснял, что он никого не бил. Ранее никаких нареканий к работе этого сотрудника у нас не было. Никакого дальнейшего развития этой ситуации в виде каких-то мер не было», – пояснил начальник городского транспортного управления Юрий Грязнов.

По неофициальной информации, у мужчины осталось двое детей.

Просмотров всего: 9859

#происшествия

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Комментарии
Показать все (119) Обсудить на форуме
  • ...Нют@...

    ...Нют@...
    3 часа назад

    Ужас какой.

  • Статист

    Статист
    3 часа назад

    Цена жизни - 42 рубля... Пусть они теперь этим малолеткам ночью снятся. Иуды...

  • Aleksa7

    Aleksa7
    3 часа назад

    М-да, бедные дети, вот так новость к НГ. ((( Надеюсь тем "хитрожопым зайцам" будет уроком.

  • Бублик

    Бублик
    3 часа назад

    Твари довели работягу.Мрази малолетние и упыри родичи.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    3 часа назад

    дети убили?

  • Монстриха

    Монстриха
    3 часа назад

    Вот так бывает, когда подростков пацанов, воспитывают мамочки, сопельки им вытерают

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    3 часа назад

    Надеюсь работодателю будет уроком. И он начнет проверять психическое состояние работников независимо от наличия купленных водительских прав.

  • EvelinaEl

    EvelinaEl
    3 часа назад

    Ужас просто!!!!!

    Пусть тётка продавщица ёлок радуется, создала супер новость!

  • martinika

    martinika
    3 часа назад

    Кошмар(

  • Монстриха

    Монстриха
    3 часа назад

    Бедные детки без папы остались..без кормильца, это страшно

  • Сашковна

    Сашковна
    3 часа назад

    Где вы, защитники "детей", которые вчера обвиняли мужчину???Вы довольны!?? Очень жаль водителя/, пусть земля ему будет пухом, соболезнования семье. Подумать только, из-за каких-то копеек два ребенка остались без отца. Но СМИ тоже виноваты, не раздули бы из конфликта великую трагедию, не было бы ничего

  • martinika

    martinika
    3 часа назад

    Ужас, все в жизни так не справедливо,бедные дети которые остались без отца. Почему мы растим бездушных людей! Как так можно в наглую выйти и не заплатить,а тебя еще и тети защитят мы же "дети".

  • Натали Б.

    Натали Б.
    3 часа назад

    Почему вы думаете что он сам??? Зачем вешаете ярлык самоубийцы???

  • Статист

    Статист
    3 часа назад

    накрылся у тети бизнес с елочками. То же мне, генератор дутых новостей.

  • martinika

    martinika
    3 часа назад

    Я думаю сам, т.к. испугался всей этой шумихи!!! Раздутой сми. Я в шоке общество деградирует со страшной силой. Дети жестоки,наглые,уважению и труду их не учат. А только попки подтирают. А потом такое!!!

  • Gangstarr

    Gangstarr
    3 часа назад

    Соболезнования родным и близким. Наверное хватит дискуссии устраивать, человека не вернуть.

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Вот вам и развязка, жаль мужика, затюкали вилимо вя конец.. затаскали по кабинетам.. чего добивались??? Раздули здесь бучу, получили пацаны, и правильно.. а мужика прям жаль.. новость родне перед нг...

  • бабаяга

    бабаяга
    3 часа назад

    Мош забухал да надышался. В любом случае, заметил тенденцию местных СМИ выносить сор из избы ради поднятия рейтинга. Нет бы о чем полезном писать или что-то интересное для развития людей печатать.

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    С чего вообще решили, что это суицид? Уже установлено?

    Вариант с накатыванием на грудь (или без такового, просто от усталости) и последующим засыпанием в гараже под работающий двигатель не рассматривается?

    Извините, господа и дамы, но в данном случае ничем не лучше комментаторов, призывавших распять водителя.

  • fb_Александр Ххх

    fb_Александр Ххх
    3 часа назад

    100% вина СМИ

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Вот вам и развязка, жаль мужика, затюкали вилимо вя конец.. затаскали по кабинетам.. чего добивались??? Раздули здесь бучу, получили пацаны, и правильно.. а мужика прям жаль.. новость родне перед нг...

  • бабаяга

    бабаяга
    3 часа назад

    М-да.. Такой праздник испорчен на всю жизнь теперь

  • молокан

    молокан
    3 часа назад

    Да, блин, богата дебилами земля амурская.

    Во как, оказывается. Затравили мужика.

    А мож- обыкновенно просто - несчастный случай?

  • бабаяга

    бабаяга
    3 часа назад

    Да никтож не говорит, что именно из-за случая он умер. Хотя на соседнем сайте уже раструб или, что именно свел счета с жизнью. Уже типа знают.

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    3 часа назад

    Бабе той по моське настучите.ска!да и сами,мышки клавиатурные,думайте что пишите)

  • rediska

    rediska
    3 часа назад

    молоканДа, блин, богата дебилами земля амурская.

    Во как, оказывается. Затравили мужика.

    А мож- обыкновенно просто - несчастный случай?



    Кто то вчера кричал менты если захотят то найдут. Если захотят то и доведение до самоубийства можно приписать таким как Вы

  • бабаяга

    бабаяга
    3 часа назад

    Я предлагаю посадить её на ёлку в стиле средневековых казней

  • сибирячка

    сибирячка
    3 часа назад

    Какая ужасная новость

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    3 часа назад

    fb_Александр Ххх

    100% вина СМИ



    Смертельная сила интернета(((

    Кто-то пропиарился, кто-то просто делал свою работу, кто-то потроллился, кто-то видео продал. В итоге - нет человека

  • Туман

    Туман
    3 часа назад

    бабаяга

    Да никтож не говорит, что именно из-за случая он умер. Хотя на соседнем сайте уже раструб или, что именно свел счета с жизнью. Уже типа знают.



    Угу. Просто так в автобусе ночевать остался.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Ну вот и суди теперь.

    А дети они нынешние в интернетах особенно любители лазить и как дети более восприимчивы к интернетным суждениям.

    Каково им читать о смерти того водителя?

  • Lan78

    Lan78
    3 часа назад

    Сми виноваты! Не первый раз убеждаюсь, что далеко не весь сор из избы надо выносить! Не каждую ситуацию и конфликт житейский надо раздувать и мусолить! Где отбор, этика и тд?? Где профессионализм работников пера? Вот лишь бы рейтинги поднимать. Авось и разрулили бы конфликт, и забылся бы как страшный сон для всех! А теперь всем "настроение" под НГ: семье погибшего, подросткам, и той бабке! Че за мода пошла: чуть что-в СМИ бежать надо. По поводу и без.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    3 часа назад

    АИ, если в вас хоть капля порядочности осталась, отключите комменты к это страшной "новости", сделанной местными СМИ

  • бабаяга

    бабаяга
    3 часа назад

    Сижу так и думаю-реально ли этот случай был достоин попадания в главные темы дня? Или главный редактор знал, что будет срач, просмотры и тд, что в конечном итоге принесёт ещё пару звездочек в рейтинг? Только вот рейтинг чего и где?

  • Стриж72

    Стриж72
    2 часа назад

    бабаяга

    Сижу так и думаю-реально ли этот случай был достоин попадания в главные темы дня? Или главный редактор знал, что будет срач, просмотры и тд, что в конечном итоге принесёт ещё пару звездочек в рейтинг? Только вот рейтинг чего и где?



    +1000000

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    rediska

    молоканДа, блин, богата дебилами земля амурская.

    Во как, оказывается. Затравили мужика.

    А мож- обыкновенно просто - несчастный случай?



    Кто то вчера кричал менты если захотят то найдут. Если захотят то и доведение до самоубийства можно приписать таким как Вы



    Да что ты говоришь? Это у вас на грядке так думают? Это ты о нем говорил, что не найдут? Так его и искать то не надо было. Он же сам приходил и объяснялся.

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    бабаяга

    Сижу так и думаю-реально ли этот случай был достоин попадания в главные темы дня? Или главный редактор знал, что будет срач, просмотры и тд, что в конечном итоге принесёт ещё пару звездочек в рейтинг? Только вот рейтинг чего и где?



    Да журналюгам пофиг. Лишь бы рейтиг был.

    Вот, помню, взяли заложников в театре, в Москве. Так надо было видеть торжествующие рожи дикторов TV, типа, вы не знаете, а вот мы вам сейчас расскажем и вы усретесь от страха.

    Такой у них сейчас принцип.

  • йошкин кит

    йошкин кит
    2 часа назад

    ЛюсиТаАИ, если в вас хоть капля порядочности осталась, отключите комменты к это страшной "новости", сделанной местными СМИ


    Да ну что вы, нивжисть не отключат, они же сейчас в ладоши хлопают и радуются рейтинговому просмотру. Напоминает чарли хедбо поганное с их карикатурами жестокими!

  • Сашковна

    Сашковна
    2 часа назад

    На других форумах АИ просто поливают грязью. Эх, не таким способом нужно рейтинги делать

  • rediska

    rediska
    2 часа назад

    молокан
    rediska

    молоканДа, блин, богата дебилами земля амурская.

    Во как, оказывается. Затравили мужика.

    А мож- обыкновенно просто - несчастный случай?



    Кто то вчера кричал менты если захотят то найдут. Если захотят то и доведение до самоубийства можно приписать таким как Вы



    Да что ты говоришь? Это у вас на грядке так думают? Это ты о нем говорил, что не найдут? Так его и искать то не надо было. Он же сам приходил и объяснялся.


    Ты сейчас с кем говоришь? Какая грядка? Ты вроде кудахтал "если захотят то найдут". В том то и дело что его и не надо было искать. Сам сделал сам пришёл......в отличии от......

  • Я Гражданин

    Я Гражданин
    2 часа назад

    Амур инфо Вами были приложены максимальные усилия для раздутия данного инцидента,а сейчас:

    ...... Амур.инфо сообщало, что горожанка обвинила водителя маршрутного автобуса в том, что он ударил подростка-пассажира. Позже сам водитель опроверг эту информацию в редакции Амур.инфо. Позднее появилось видео, на котором видно, что мужчина толкнул подростка руками в грудь.....

    ГДЕ ВАШИ ИЗВИНЕНИЯ,ОПРОВЕРЖЕНИЯ И Т.Д. СОВЕСТЬ НЕ МУЧАЕТ?

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    rediska

    молокан

    Да что ты говоришь? Это у вас на грядке так думают? Это ты о нем говорил, что не найдут? Так его и искать то не надо было. Он же сам приходил и объяснялся.


    Ты сейчас с кем говоришь? Какая грядка?


    А ты не редиска?





  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    Я Гражданин

    Амур инфо Вами были приложены максимальные усилия для раздутия данного инцидента,а сейчас: ...... Амур.инфо сообщало, что горожанка обвинила водителя маршрутного автобуса в том, что он ударил подростка-пассажира. Позже сам водитель опроверг эту информацию в редакции Амур.инфо. Позднее появилось видео, на котором видно, что мужчина толкнул подростка руками в грудь..... ГДЕ ВАШИ ИЗВИНЕНИЯ,ОПРОВЕРЖЕНИЯ И Т.Д. СОВЕСТЬ НЕ МУЧАЕТ?



    А за что извиняться? За то, что он пацана на землю грохнул? Что опровергать? Видео опровергать?

  • martinika

    martinika
    2 часа назад

    за систематического унижения человеческого достоинства. Просто довели человека.

  • rediska

    rediska
    2 часа назад

    молокан
    rediska

    молокан

    Да что ты говоришь? Это у вас на грядке так думают? Это ты о нем говорил, что не найдут? Так его и искать то не надо было. Он же сам приходил и объяснялся.


    Ты сейчас с кем говоришь? Какая грядка?


    А ты не редиска?







    Молока́не — разновидность духовного христианства, а также особая этнографическая группа русских. В Российской империи были отнесены к «особенно вредным ересям»

    Я то думаю что это у него при запоре мыслей понос слов. А оказывается воно чО

  • Nexus

    Nexus
    2 часа назад

    тетку на елку насадить, амур.инфо подвести под статью "доведение до самоубийства"

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    martinika

    за систематического унижения человеческого достоинства. Просто довели человека.



    Просто, человека, - не доведешь. Не истери. Такие смерти в гаражах случаются сплошь и рядом.

  • full

    full
    2 часа назад

    Что то вспомнилось. Буквально на днях долбили одну даму, что там про гражданство российское. Эта дама не любила журналистов НТВ. Праведному гневу форумчан не было предела. Теперь дружно долбим редакцию АИ. Это по - видимому редакция напостила несколько десятков страниц комментов, распаляя ситуацию. Как здорово быть правым. Но не всегда здорово размахивать своей правотой. Скверная история.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    2 часа назад

    Кто довел то? Опять страшный Пу и кризис виноват, не иначе.

  • Elena999737373

    Elena999737373
    2 часа назад

    Свободу попугаям!

    Кто довел то? Опять страшный Пу и кризис виноват, не иначе.



    Все гораздо проще. Не надоело штампами разговаривать?

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Какой ужас!!!!!!Раздули конфликт не из-за чего, очень жаль...Страшное известие...Глубочайшие соболезнования родным и близким...

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Где же теперь та елочная царица?

  • Elena999737373

    Elena999737373
    2 часа назад

    жизньжизниьжизнь

    Где же теперь та елочная царица?



    У неё и здесь столько много вчера ...соратников, близких по духу и идее было! Праведники, ё..... Так каждый может попасть под ярлыки, гадости и массированную психологическую атаку отдельных завсегдатаев АИ. А уж как остры на язык отдельные..... И ярлыки, и оценки только так и вылетают из под клавиш их клав.

  • Елена2

    Елена2
    2 часа назад

    Ужас какой то , если самоубийство , то тётеньке с елками , дети оставшиеся без отца , скажут " спасибо" . Это она "детишек" безбилетников пожалела . Очень жаль , трагедия настоящая

  • Елена2

    Елена2
    2 часа назад

    Дура какая то , по другому не скажешь

  • Шикенскик

    Шикенскик
    2 часа назад

    Что еще за нападки на АмурИнфо? Глупо считать, что у СМИ есть еще какие-либо дополнительные цели кроме генерирования новостей. Никто не оправдывает пассажиров, которые не заплатили за проезд. Проехать без билета - это конечно нарушение, может быть даже расцененное водителем как оскорбление. Но толкать человека в грудь, да так что тот даже сгруппироваться не успел и упал - это разве адекватная реакция??? Судебная практика по аналогичным делам говорит об обратном - реакция не равноценная! Значит правильно шум подняли. А то, что произошло дальше, на мой взгляд, - просто карма в действии, независимо от того суицид это или несчастный случай. ИМХО.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Шикенскик

    Что еще за нападки на АмурИнфо? Глупо считать, что у СМИ есть еще какие-либо дополнительные цели кроме генерирования новостей. Никто не оправдывает пассажиров, которые не заплатили за проезд. Проехать без билета - это конечно нарушение, может быть даже расцененное водителем как оскорбление. Но толкать человека в грудь, да так что тот даже сгруппироваться не успел и упал - это разве адекватная реакция??? Судебная практика по аналогичным делам говорит об обратном - реакция не равноценная! Значит правильно шум подняли. А то, что произошло дальше, на мой взгляд, - просто карма в действии, независимо от того суицид это или несчастный случай. ИМХО.



    Может уже хватит? не хватило обсуждений во вчерашней ветке??????

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    2 часа назад

    Да ей,этой тетке, насрать!!!

    Вот еслиб ее сейчас там порицать каждый начал...

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Шикенскик

    Что еще за нападки на АмурИнфо? Глупо считать, что у СМИ есть еще какие-либо дополнительные цели кроме генерирования новостей. Никто не оправдывает пассажиров, которые не заплатили за проезд. Проехать без билета - это конечно нарушение, может быть даже расцененное водителем как оскорбление. Но толкать человека в грудь, да так что тот даже сгруппироваться не успел и упал - это разве адекватная реакция??? Судебная практика по аналогичным делам говорит об обратном - реакция не равноценная! Значит правильно шум подняли. А то, что произошло дальше, на мой взгляд, - просто карма в действии, независимо от того суицид это или несчастный случай. ИМХО.



    Зря Вы это сказали: тут сегодня торжество истины...

  • Шикенскик

    Шикенскик
    1 час назад

    И что же эта тетка сделала такого плохого? Наверное все напридумывала, а водитель никого вовсе и не толкал? Или когда на улицах кто-то друг-друга толкает, а все помалкивают - это норма???

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Шикенскик

    И что же эта тетка сделала такого плохого? Наверное все напридумывала, а водитель никого вовсе и не толкал? Или когда на улицах кто-то друг-друга толкает, а все помалкивают - это норма???



    что что, раздула трагедию, вот что!!!!!!!!!!!!!!!!! И да...это конечно не норма, но за каждый толчок или подзатыльник бежать в СМИ, чтоб все накинулись на человека-косточки перемывать, а человек возможно этого не выдержал...очень жаль человека, что вот так из за каких то безмозглых малолеток...

  • Анастасия.ч

    Анастасия.ч
    1 час назад

    Люди! Вы о чем говорите?! Ребека мой отец грохнул на землю? Вы видели этого ребёнка?!?! Лось высокий! Подросток! В его возрасте уже ребята деньги зарабатывают. Может благотворительный фонд для таких откроем?!?! Вы знаете, что это за бизнес?! Вы знаете, сколько времени нужно, что бы отремонтировать этот грёбаный автобус?!?! Вы ничего не знаете! Так какое право вы имеете обсуждать тут сидеть?! По кабинетам мой отец устал бегать? Кто вам такое сказал?! Да срать он хотел на это с высокой колокольни!!!!!! А этим уродам гореть в аду!

  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    ну это он переборщил Но простим его он больше так не будет

  • Анастасия.ч

    Анастасия.ч
    1 час назад

    удалено

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Анастасия.ч

    Люди! Вы о чем говорите?! Ребека мой отец грохнул на землю? Вы видели этого ребёнка?!?! Лось высокий! Подросток! В его возрасте уже ребята деньги зарабатывают. Может благотворительный фонд для таких откроем?!?! Вы знаете, что это за бизнес?! Вы знаете, сколько времени нужно, что бы отремонтировать этот грёбаный автобус?!?! Вы ничего не знаете! Так какое право вы имеете обсуждать тут сидеть?! По кабинетам мой отец устал бегать? Кто вам такое сказал?! Да срать он хотел на это с высокой колокольни!!!!!! А этим уродам гореть в аду!



    Анастасия, не обращайте внимания на обсуждения...тут многие готовы выводы сделать из своих фантазий...Глубочайшие соболезнования Вам и не читайте это все-не нужно Вам это

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Анастасия.ч

    Люди! Вы о чем говорите?! Ребека мой отец грохнул на землю? Вы видели этого ребёнка?!?! Лось высокий! Подросток! В его возрасте уже ребята деньги зарабатывают. Может благотворительный фонд для таких откроем?!?! Вы знаете, что это за бизнес?! Вы знаете, сколько времени нужно, что бы отремонтировать этот грёбаный автобус?!?! Вы ничего не знаете! Так какое право вы имеете обсуждать тут сидеть?! По кабинетам мой отец устал бегать? Кто вам такое сказал?! Да срать он хотел на это с высокой колокольни!!!!!! А этим уродам гореть в аду!



    Кто тут говорит о том что водилу затравили? Вот, написано.



    Да срать он хотел на это с высокой колокольни!!!!!!

  • mihlena

    mihlena
    1 час назад

    Анастасия.ч

    Люди! Вы о чем говорите?! Ребека мой отец грохнул на землю? Вы видели этого ребёнка?!?! Лось высокий! Подросток! В его возрасте уже ребята деньги зарабатывают. Может благотворительный фонд для таких откроем?!?! Вы знаете, что это за бизнес?! Вы знаете, сколько времени нужно, что бы отремонтировать этот грёбаный автобус?!?! Вы ничего не знаете! Так какое право вы имеете обсуждать тут сидеть?! По кабинетам мой отец устал бегать? Кто вам такое сказал?! Да срать он хотел на это с высокой колокольни!!!!!! А этим уродам гореть в аду!



    Вот поэтому так все и живем в глубочайшей ж... потому что всем на всех нас..

  • Елена2

    Елена2
    1 час назад

    Анастасия , ей-Богу , не читайте всё это , большинство людей справедливо считают отца не виноватым . Дай Бог сил пережить вам эту трагедию

  • Плюш-ка

    Плюш-ка
    1 час назад

    Настенька, примите мои соболезнования. Мне жаль, что рядом с вашим папой не оказалось рядом человека, который удержал бы его от этого поступка. Это точно не выход. И да, согласна, читать не стоит все, что тут пишут. Еще раз соболезную.

  • Сашковна

    Сашковна
    1 час назад

    Анастасия, примите искренние соболезнования. Я, как и многие, полностью на Вашей стороне. Я когда новость эту ужасную узнала, аж заплакала.Серьезно, очень жаль, не обращайте внимания на пустые разговоры. Я думаю ваш отец был замечательным человеком, пусть он таким и останется. Я полностью на Вашей стороне

  • Rabota2016

    Rabota2016
    1 час назад

    Амур-инфо, отключите все комментарии. Виноват - не виноват водитель, его нет в живых, но живы его близкие, родственники и все те, с кем он был дружен. Вам мало пиара ценой жизни человека?

  • Анастасия.ч

    Анастасия.ч
    1 час назад

    Просто гнусные людишки! Сплетники! Не дай бог вам каждому оказаться на моем месте! Когда человека нет, а обсуждать продолжают. Не стыдно? Шли бы работать! Чем сплетни гонять.

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    Господи, человек умер! А тут крайних ищут

    Закройте комментарии, пожалуйста, имейте уважение

  • Rabota2016

    Rabota2016
    1 час назад

    Даже, если смерть водителя случайна, просто представьте на миг, что подобное случилось бы с близким, знакомым для вас человеком. И Что??? Не было бы боли при любом коменте??? Ну хватит уже!!!

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Нам не дано предугадать,

    Как слово наше отзовется,

    — И нам сочувствие дается,

    Как нам дается благодать.     ( Тютчев)

    Мир его душе. А нам больше сочувствия к ближним.

    Если можно, Редакция, уберите из новостей видео

    и другие новости по теме. Тяжелой платой уплатил

    человек за свой поступок.

  • Шикенскик

    Шикенскик
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь

    что что, раздула трагедию, вот что!!!!!!!!!!!!!!!!! И да...это конечно не норма, но за каждый толчок или подзатыльник бежать в СМИ, чтоб все накинулись на человека-косточки перемывать, а человек возможно этого не выдержал...очень жаль человека, что вот так из за каких то безмозглых малолеток...



    Все правильно она сделала, что вступилась, несмотря на то, что женщина! Понятно же, что "специально раздувать" - цели не было, это все само потом закрутилось - по инерции. Если все будут молчать и придерживаться позиции - "моя хата с краю", то мы скоро дойдет до того, что друг в друга будут стрелять, а всем безразлично будет! И, пожалуйста, не меняйте тезис, т.к. "каждый толчок-подзатыльник" и резкий удар от которого человек падает - это все-таки разные вещи. Что касается - "возможно этого не выдержал...", ключевое слово здесь - "возможно", причинно-следственную связь пусть устанавливают специалисты.

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Крайние- в гараже. Кто там у них охраной труда занимается? Нет таких?

  • Циник

    Циник
    1 час назад

    устал, уснул, надышался, умер... кто виноват? что делать?

  • Анастасия.ч

    Анастасия.ч
    1 час назад

    Вы издеваетесь? Или что?! О каком самоубийстве вы говорите?! Человек не спал 2-е суток! Хоть один из вас смог бы без нытья за рулём этой бандуры поездить целый день, а после - всю ночь с ней ... Это просто несчастный случай!

  • Циник

    Циник
    1 час назад

    вот интересно если бы пацаненок грохнулся и виском об бордюрину или затылком приложился об лед и умер... вот эти обвенители, что бы сейчас орали?

  • Макраме

    Макраме
    1 час назад

    V.M.

    Нам не дано предугадать,

    Как слово наше отзовется,



    Вот именно



    Тяжелой платой уплатил

    человек за свой поступок.



    Простите, о каком СВОЕМ поступке вы говорите? Человек сам в своем автобусе без билета проехал? Вы, милейшая, шутница, однако.

    Или может вы о поступке это малолетнего ... пишите?

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Еще раз надо все-таки сказать- владельцы маршрута 44 создали такую ситуацию когда все на психе и все на нервах. Вероятные нарушение режима труда и отдыха водителя, короткие интервалы в графике движения, отсутствие кондуктора. А какая за это зарплата? Да тысяч 25 если он по 11 часов за рулем. Этим должна транспортная инспекция заниматься.

  • Модератор

    Модератор
    1 час назад

    Правила форума

  • Елена2

    Елена2
    1 час назад

    Не, я вот прям успокоится не могу , читаю первую статью : тётка с елками спрашивает у "ребенка" : тебе больно ? На что он отвечает : не больно , а больше обидно . У меня вопрос к "ребенку" : так если ты такой обидчивый , какого хрена в автобус без денег залез , валил бы пешком , и человек был бы жив , и тётка эта грёбаная не прицепилась бы

  • Elena999737373

    Elena999737373
    1 час назад

    Циник

    вот интересно если бы пацаненок грохнулся и виском об бордюрину или затылком приложился об лед и умер... вот эти обвенители, что бы сейчас орали?



    Если б да кабы......

  • Циник

    Циник
    1 час назад

    Елена2

    Не, я вот прям успокоится не могу , читаю первую статью : тётка с елками спрашивает у "ребенка" : тебе больно ? На что он отвечает : не больно , а больше обидно . У меня вопрос к "ребенку" : так если ты такой обидчивый , какого хрена в автобус без денег залез , валил бы пешком , и человек был бы жив , и тётка эта грёбаная не прицепилась бы



    очнись... мож у человека дырка в кармане... откель ты знаешь...

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    1 час назад

    Ну давайте, жгите. Щас еще и тетку до суицида доведем. Может пора заткнуться, господа???

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Анастасия.ч

    Вы издеваетесь? Или что?! О каком самоубийстве вы говорите?! Человек не спал 2-е суток! Хоть один из вас смог бы без нытья за рулём этой бандуры поездить целый день, а после - всю ночь с ней ... Это просто несчастный случай!



    Успокойтесь, никто так не считает. Вменяемые люди обычно верят документам и заключениям экспертиз, а не россказням в СМИ.

    Мнение идиотов можно игнорировать.

  • rediska

    rediska
    1 час назад

    Циник
    Елена2

    Не, я вот прям успокоится не могу , читаю первую статью : тётка с елками спрашивает у "ребенка" : тебе больно ? На что он отвечает : не больно , а больше обидно . У меня вопрос к "ребенку" : так если ты такой обидчивый , какого хрена в автобус без денег залез , валил бы пешком , и человек был бы жив , и тётка эта грёбаная не прицепилась бы



    очнись... мож у человека дырка в кармане... откель ты знаешь...


    В голове у него дырка.

  • Анастасия.ч

    Анастасия.ч
    1 час назад

    3.1

  • Модератор

    Модератор
    1 час назад

    Модератор

    Правила форума



    2 пользователя заблокированы, давайте без оскорблений и других пунктов 3.1 правил форума

  • Модератор

    Модератор
    1 час назад

    Анастасия.ч

    На любую проблему есть как минимум две точки зрения

    Форум - это не собрание единомышленников, здесь почти по любой теме есть эти самые полярные точки зрения

    В Ваших же интересах профиль блокируется по совокупности нарушений. Не думаю, что сейчас своё внимание нужно уделять форуму

    И примите искренние соболезнования!

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Чет, как то все не хорошо получилось, искренне жаль парня. Действительно Амур Инфо может вашему коллективу задуматься о модерировании из этических соображений, когда наступает та грань, когда стоит закрыть дальнейшие комментарии по теме, как перебор, я вот уже за психическое состояние тётеньки с елками опасаюсь.

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Причина этой смерти в никакой, в отвратительной организации труда водителя. Это вопрос к транспортной инспекции, к владельцам маршрута 44. Это их вина в том, что водитель уснул от усталости и отравился угарным газом. А многие бестолковые посетители форума пытаются тяжесть этого события повесить на пацана, который сам, по сути, жертва ситуации. Потому, что будь водила не на нервах, он бы и повел себя с пацаном по другому.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    1 час назад

    V.M.

    Нам не дано предугадать,

    Как слово наше отзовется,

    — И нам сочувствие дается,

    Как нам дается благодать.     ( Тютчев)

    Мир его душе. А нам больше сочувствия к ближним.

    Если можно, Редакция, уберите из новостей видео

    и другие новости по теме. Тяжелой платой уплатил

    человек за свой поступок.



    человек не смог остановить разнузданных моральных уродов

    никто не знает почему водитель толкнул придурка

    может, придурок его нецензурно обругал за требование оплатить проезд?

    вас бы послать матом, после оказанной вами услуги!

    что бы вы сделали? поблагодарили?

    а так - доведение до самоубийства этими уродами этот случай можно рассматривать

    да еще СМИ возрадовались новости..раструбили!

  • Жалейка

    Жалейка
    1 час назад

    "Люди потеряли уважение к смерти" Давайте перестанем выдвигать версии, а просто с сочувствием отнесемся к чужому горю. Что там случилось на самом деле - могут установить только специалисты и только в процессуальных рамках, остальное настолько личное, что надо бы уже всем успокоится. Соболезнование родным и близким.

  • Шикенскик

    Шикенскик
    58 минут назад

    молокан

    А многие бестолковые посетители форума пытаются тяжесть этого события повесить на пацана, который сам, по сути, жертва ситуации. Потому, что будь водила не на нервах, он бы и повел себя с пацаном по другому.



    +

  • rediska

    rediska
    58 минут назад

    молоканПричина этой смерти в никакой, в отвратительной организации труда водителя. Это вопрос к транспортной инспекции, к владельцам маршрута 44. Это их вина в том, что водитель уснул от усталости и отравился угарным газом. А многие бестолковые посетители форума пытаются тяжесть этого события повесить на пацана, который сам, по сути, жертва ситуации. Потому, что будь водила не на нервах, он бы и повел себя с пацаном по другому.


    Ну да ну да. Виноваты все вокруг только не пацан. Чушь не неси.

  • Flor

    Flor
    56 минут назад

    Вот если бы у поборницы справедливости, которая елки продает, кто-то взял елку и не рассчитался, интересно, как бы она отреагировала.

  • Шикенскик

    Шикенскик
    56 минут назад

    Крокодиловая сумочка

    может, придурок его нецензурно обругал за требование оплатить проезд?

    вас бы послать матом, после оказанной вами услуги!



    Допустим, что обругал. За словесное оскорбление надо бить?

  • Irysia

    Irysia
    36 минут назад

    Вот очередной раз убеждаюсь в отсутствии профессионализма сотрудников амуринфо, где вас учили на журналистов???? на курсах кулинарии может. Открываешь амуринфо и ощущение что новости писали бабки возле подъезда, реально похоже на сбор сплетен региона, кто то что то где то сказал, а давайте ка это быстренько напишем, и пусть все обсуждают.

    Сначала раздули что чуть ли не подростка водитель избил, а теперь его уход. От вашего заголовка уже страшно становится, это не журналистика, и даже не жизнь города, а сплетни какие то.

    Становитесь уже большими, а не уровня сельского ТВ с сайтом.

  • FoxPlaza

    FoxPlaza
    33 минуты назад

    да уж...с чего все началось и чем закончилось...хотелось бы верить , что это просто совпадения....

  • fb_Александр Ххх

    fb_Александр Ххх
    33 минуты назад

    Irysia

    Вот очередной раз убеждаюсь в отсутствии профессионализма сотрудников амуринфо, где вас учили на журналистов???? на курсах кулинарии может. Открываешь амуринфо и ощущение что новости писали бабки возле подъезда, реально похоже на сбор сплетен региона, кто то что то где то сказал, а давайте ка это быстренько напишем, и пусть все обсуждают.

    Сначала раздули что чуть ли не подростка водитель избил, а теперь его уход. От вашего заголовка уже страшно становится, это не журналистика, и даже не жизнь города, а сплетни какие то.

    Становитесь уже большими, а не уровня сельского ТВ с сайтом.



    +++

  • fb_Александр Ххх

    fb_Александр Ххх
    29 минут назад

    и ещё хотелось бы отметить такой момент, конфликт был исчерпан на месте. Дальше неравнодушная гражданка обратилась в СМИ. У виновника и потерпевшего претензий не было. Остальное дело рук журналистов. Как бы они не передёргивали, а если бы, да кабы...

  • sanya_055

    sanya_055
    29 минут назад

    Амур инфо убило

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    24 минуты назад

    Шикенскик

    Крокодиловая сумочка

    может, придурок его нецензурно обругал за требование оплатить проезд?

    вас бы послать матом, после оказанной вами услуги!



    Допустим, что обругал. За словесное оскорбление надо бить?



    а он разве бил?

    толкнул всего лишь, как грязь от себя оттолкнул

    а то, что дылда упал - так руки в карманах помешали равновесие удержать

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    23 минуты назад

    sanya_055

    Амур инфо убило



    не так

    комментаторы АИ убили

  • fb_Александр Ххх

    fb_Александр Ххх
    22 минуты назад

    Крокодиловая сумочка

    sanya_055

    Амур инфо убило



    не так

    комментаторы АИ убили



    не так, Громкий заголовок на главной

  • Local

    Local
    20 минут назад

    Irysia

    Вот очередной раз убеждаюсь в отсутствии профессионализма сотрудников амуринфо, где вас учили на журналистов???? на курсах кулинарии может. Открываешь амуринфо и ощущение что новости писали бабки возле подъезда, реально похоже на сбор сплетен региона, кто то что то где то сказал, а давайте ка это быстренько напишем, и пусть все обсуждают.

    Сначала раздули что чуть ли не подростка водитель избил, а теперь его уход. От вашего заголовка уже страшно становится, это не журналистика, и даже не жизнь города, а сплетни какие то.

    Становитесь уже большими, а не уровня сельского ТВ с сайтом.



    Стоп.

    Смотрим хронологию:

    1. Водитель автобуса ударил подростка.

    2. Водитель автобуса заявил, что он не ударил подростка.

    3. Видеозапись подтверждает, что водитель автобуса ударил подростка.

    4. Водитель автобуса отравился насмерть выхлопными газами.

    Кукареку по поводу виновности ИААИ в смерти водителя считаю беспочвенными. Максимум, что он мог получить - так это фофан от папаши ударенного сынка. Это не повод для самоубийства. Соответственно, либо у угоревшего водителя психика нестабильна была (но как тогда он предрейсовый осмотр проходил?), либо роковое стечение обстоятельств.

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    20 минут назад

    Щас Ярошенко проснется и все распишет как надо. И заголовок будет про убивающее слово.

  • fb_Александр Ххх

    fb_Александр Ххх
    16 минут назад

    Local

    Irysia

    Вот очередной раз убеждаюсь в отсутствии профессионализма сотрудников амуринфо, где вас учили на журналистов???? на курсах кулинарии может. Открываешь амуринфо и ощущение что новости писали бабки возле подъезда, реально похоже на сбор сплетен региона, кто то что то где то сказал, а давайте ка это быстренько напишем, и пусть все обсуждают.

    Сначала раздули что чуть ли не подростка водитель избил, а теперь его уход. От вашего заголовка уже страшно становится, это не журналистика, и даже не жизнь города, а сплетни какие то.

    Становитесь уже большими, а не уровня сельского ТВ с сайтом.



    Стоп.

    Смотрим хронологию:

    1. Водитель автобуса ударил подростка.

    2. Водитель автобуса заявил, что он не ударил подростка.

    3. Видеозапись подтверждает, что водитель автобуса ударил подростка.

    4. Водитель автобуса отравился насмерть выхлопными газами.

    Кукареку по поводу виновности ИААИ в смерти водителя считаю беспочвенными. Максимум, что он мог получить - так это фофан от папаши ударенного сынка. Это не повод для самоубийства. Соответственно, либо у угоревшего водителя психика нестабильна была (но как тогда он предрейсовый осмотр проходил?), либо роковое стечение обстоятельств.



    Ударил? или толкнул? Серьёзно СМИ не при чём? это не они опубликовали по просьбе фиг знает кого, даже не участника конфликта на главной сенсационную новость с кричащим заголовком?

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    12 минут назад

    В западных регионах сразу платят за проезд, а не при выходе

  • Irysia

    Irysia
    10 минут назад

    fb_Александр Ххх

    Local

    Irysia

    Вот очередной раз убеждаюсь в отсутствии профессионализма сотрудников амуринфо, где вас учили на журналистов???? на курсах кулинарии может. Открываешь амуринфо и ощущение что новости писали бабки возле подъезда, реально похоже на сбор сплетен региона, кто то что то где то сказал, а давайте ка это быстренько напишем, и пусть все обсуждают.

    Сначала раздули что чуть ли не подростка водитель избил, а теперь его уход. От вашего заголовка уже страшно становится, это не журналистика, и даже не жизнь города, а сплетни какие то.

    Становитесь уже большими, а не уровня сельского ТВ с сайтом.



    Стоп.

    Смотрим хронологию:

    1. Водитель автобуса ударил подростка.

    2. Водитель автобуса заявил, что он не ударил подростка.

    3. Видеозапись подтверждает, что водитель автобуса ударил подростка.

    4. Водитель автобуса отравился насмерть выхлопными газами.

    Кукареку по поводу виновности ИААИ в смерти водителя считаю беспочвенными. Максимум, что он мог получить - так это фофан от папаши ударенного сынка. Это не повод для самоубийства. Соответственно, либо у угоревшего водителя психика нестабильна была (но как тогда он предрейсовый осмотр проходил?), либо роковое стечение обстоятельств.



    Ударил? или толкнул? Серьёзно СМИ не при чём? это не они опубликовали по просьбе фиг знает кого, даже не участника конфликта на главной сенсационную новость с кричащим заголовком?



    +++++



  • Local

    Local
    9 минут назад

    А не водитель ли на следующий день пришел с ИААИ с заявлением, что он не трогал онжеребенка? Что радикально опровергает видео.

    Повторяю: я не вижу повода для самоубийства. Вариант один: если это самоубийство, то у водителя нестабильная психика. Но, можно было покончить с собой гораздо более быстрым способом. А не вдыхать несколько часов выхлопные газы.

  • fb_Александр Ххх

    fb_Александр Ххх
    8 минут назад

    Local

    А не водитель ли на следующий день пришел с ИААИ с заявлением, что он не трогал онжеребенка? Что радикально опровергает видео.

    Повторяю: я не вижу повода для самоубийства. Вариант один: если это самоубийство, то у водителя нестабильная психика. Но, можно было покончить с собой гораздо более быстрым способом. А не вдыхать несколько часов выхлопные газы.



    хорошая попытка АИ, но НЕТ

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    6 минут назад

    Блин , читаю комменты и фигею! Сколько же здесь отметилось идиотов!

    Мужчина погиб случайно, и нет никакой связи этой смерти со случаем с пацанами, но сплетникам надо обязательно все это связать!

  • matushka

    matushka
    6 минут назад

    Шикенскик
    Крокодиловая сумочка

    может, придурок его нецензурно обругал за требование оплатить проезд?

    вас бы послать матом, после оказанной вами услуги!



    Допустим, что обругал. За словесное оскорбление надо бить?


    Я не бью руками, пшикаю перцем в лицо. Так лучше? На работе загнобили из - за этого пацана. Искринние соболезнтвания родным и близким. Сама на днях отравилась угарным газом, знаю теперь на себе

  • Local

    Local
    5 минут назад

    fb_Александр Ххх

    Local

    А не водитель ли на следующий день пришел с ИААИ с заявлением, что он не трогал онжеребенка? Что радикально опровергает видео.

    Повторяю: я не вижу повода для самоубийства. Вариант один: если это самоубийство, то у водителя нестабильная психика. Но, можно было покончить с собой гораздо более быстрым способом. А не вдыхать несколько часов выхлопные газы.



    хорошая попытка АИ, но НЕТ



    Саша. Я к ИААИ отношусь только тем, что 5 лет на его форуме. Ты промазал. Но, конспирологию никто не отменял. Старайся дальше.

  • Жалейка

    Жалейка
    3 минуты назад

    Local. Соответственно, либо у угоревшего водителя психика нестабильна была (но как тогда он предрейсовый осмотр проходил?), либо роковое стечение обстоятельств.


    Для справки: Предрейсовые медицинские осмотры проводятся в следующем объеме (Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н):

    1) сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов, общая термометрия, измерение артериального давления на периферических артериях, исследование пульса;

    2) выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), остаточных явлений опьянений, включая проведение лабораторных и инструментальных исследований:

    количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе;

    определения наличия психоактивных веществ в моче при наличии признаков опьянения и отрицательных результатах исследования выдыхаемого воздуха на алкоголь.

    Всёёёё! "Нестабильная психика" - это вопрос психиатрического освидетельствования, как минимум, в объем предрейсовых осмотров не входит! А то знаю я наших форумчан, сейчас еще и медицину сюда подтянут.

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