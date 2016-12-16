Водитель, толкнувший подростка, найден мертвым

Обновлено: 12:08



В четверг, 29 декабря, стало известно, что в одном из гаражей Благовещенска найден мертвым водитель, который несколько дней назад стал участником конфликта с подростком.

«Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Что это было – самоубийство или несчастный случай, мы пока не готовы сказать. Ведется проверка», – пояснил корреспонденту Амур.инфо старший помощник амурского следственного управления Алексей Лубинский.

Сослуживцы Алексея утверждают, что он отравился угарным газом. «Он ночью ремонтировал автобус, так как ему сегодня утром нужно было выходить на линию. У него нет водителей, он сам на себя работает. Мой водитель его утром нашел. Он на полу лежал и кулаки сжаты. И автобус работает, вокруг гарь ужасная. Дверь была приоткрыта. Видно было, что он пытался доползти до двери», – сообщают коллеги погибшего водителя.

«Я вчера вечером разговаривала в гараже с Алексеем. Он по поводу мальчика и комментариев не переживал. У него был сломан автобус, и двое суток он его ремонтировал, решил за ночь его сделать, но уснул», – сказала знакомая водителя.

Амур.инфо сообщало, что горожанка обвинила водителя маршрутного автобуса в том, что он ударил подростка-пассажира. Позже сам водитель опроверг эту информацию в редакции Амур.инфо. Позднее появилось видео, на котором видно, что мужчина толкнул подростка руками в грудь.

«В наш адрес никто из участников конфликта с претензиями не обращался. Водитель сам приходил к нам и объяснял, что он никого не бил. Ранее никаких нареканий к работе этого сотрудника у нас не было. Никакого дальнейшего развития этой ситуации в виде каких-то мер не было», – пояснил начальник городского транспортного управления Юрий Грязнов.

По неофициальной информации, у мужчины осталось двое детей.

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#происшествия

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