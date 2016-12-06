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Reuters: Россия, Иран и Турция вынашивают планы по по разделению Сирии

Reuters: Россия, Иран и Турция вынашивают планы по по разделению Сирии
Фото: www.vesti.ru

Россия, Турция и Иран планируют неофициально разделить Сирию на зоны влияния и обеспечить сохранение власти Башара Асада при последующей передаче ее в руки преемника, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Об этом пишут «Известия».

Это соглашение позволит создать в Сирии федерацию, контролируемую алавитами, к которым принадлежит и сам Асад.

Как заявил агентству Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, компромисса достичь будет все равно непросто. При этом, по договоренности сторон могут быть урезаны полномочия Асада, сказали источники.

Россия и Турция позволят Асаду остаться у власти до следующих президентских выборов, а затем будет обеспечена передача власти более мягкому алавитскому лидеру.

Однако, по данным источников, в этом придется убеждать Иран. Но Асад все равно покинет свой пост, сохранив репутацию и гарантии безопасности для себя и своей семьи, считают источники.

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#политика

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