Культурные итоги 2016 года: Год кино, 160-летие Благовещенска

Несмотря на сложные экономические условия, амурская культура не только не сократила свои масштабы, но и в целом раскрасила будни и праздники амурчан новыми красками. 2016 год прошёл под знаком Года кино и 160-летия Благовещенска. И все события так или иначе были приурочены либо к «важнейшему из искусств», либо к юбилею города. Что касается концертной ценовой политики, то «звёзды» отечественной эстрады, желая взять амурского зрителя «оптом», не стали повышать цены на билеты.

Первым мероприятием Года кино, синтезировавшим сцену и фильмы, стал традиционный «староновогодний» концерт «Операция "Кракатук"», который прошёл 13 января в Амурской областной филармонии. Это было первое представление, которое учреждение провело в отремонтированном зрительном зале. Работы велись на средства гранта министерства культуры Российской Федерации, было выделено 14 миллионов рублей на сценическое оборудование. Амурское правительство выделило 12 миллионов, которые пошли на ремонт зрительного зала, фойе и коридоров. Финальной точкой стали кресла. Их стало 570, раньше было 750. Но это сокращение пошло зрителям только на пользу: между новыми креслами увеличилось расстояние.

С января началась подготовка к 160-летию Благовещенска. В первые дни года Городской дом культуры организовал выставку исторических фотографий областного центра, которые принесли амурчане. А маленьких благовещенцев в рамках III Международного фестиваля-конкурса детской и юношеской песни «Детство на Амуре» попросили написать детский гимн городу.

Торжественная церемония открытия Года российского кино состоялась 28 января в АОДНТ. Власти рассказали, что в Приамурье работают 18 киноустановок: 13 частных и 5 государственных. Ещё один кинозал планировали открыть в этом году в посёлке Серышево. Уже заключено соглашение с Российским фондом кино о предоставлении более 4,5 миллиона рублей на приобретение кинооборудования. Выделить средства на развитие кинематографа тогда пообещал и губернатор области. А общественная организация «АмурКиноСоюз» отметила, что за 7 лет амурские режиссёры сняли 42 игровых фильма, больше половины из них получили награды на различных кинофестивалях.

В феврале Алексей Самарин поменял должность министра культуры и архивного дела Амурской области на аналогичную должность в сахалинском правительстве. Его место в августе заняла Ольга Юркова, прежде работавшая в должности заместителя.

В феврале ещё одна культурная новость пришла из Москвы – 12-летний житель Благовещенска Илья Литвинов попал на «слепые прослушивания» третьего сезона вокального шоу «Голос. Дети». Параллельно с этим ТРЦ «Острова» запустил свой вокальный проект – «Голос без правил. Дети» с такими же правилами, как в проекте федерального канала. Гран-при в нём разделили Александра Мотошина и Мария Орлова. А Илья Литвинов, который был на Первом канале в команде Пелагеи, до финала не дошёл, но переехал в Москву. Там он учится и принимает участие в серьёзных концертах и спектаклях.

Не отставали от культуры и серьёзные деловые амурчане. Представитель гендиректора компании «СИБУР» Василий Орлов выложил в Интернет третью по счёту песню, написанную экс-министром экономического развития области. В конце года Василий Орлов попал в десятку российских чиновников, которым не чуждо чувство прекрасного. Московский телеканал 360° поместил в список также Сергея Шойгу, Владимира Маркина, Евгению Васильеву, Сергея Лаврова и других.

В марте в Благовещенске прошёл самый массовый концерт в истории представлений на закрытых площадках. Рэпер Баста собрал в Grand Arena Ostrova более 2 000 зрителей. С Бастой была ещё и Тати.

Сразу после Дня работника культуры стало известно, что Амурская областная филармония вновь победила в престижном конкурсе. Два проекта – «Нас кино возвращает обратно» и церемония открытия VI фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» – взяли первые места на X всероссийской профессиональной премии «Грани Театра масс». Это высшая профессиональная награда в области массовых форм театрального искусства. Кроме того, звание «Лучший хореограф» получили хореографы-постановщики Амурской областной филармонии Елена Фицкая и Алиса Будко, а также хореограф-постановщик Амурского областного дома народного творчества Олег Алимский. Также в сентябре делегацию Амурской области на ВЭФ-2016 наградили дипломом за лучшую концертную программу фестиваля «Улица Дальнего Востока», который проходил в рамках форума.

В апреле группа родом из Благовещенска – «Моя Мишель» выступила в Grand Arena Ostrova. Финалисты популярного телепроекта «Главная сцена» собрали аншлаг.

4 июня Благовещенск отметил 160-летие. В праздничном шествии по улице Ленина приняло участие более 7 000 человек. За 1,5 часа участники показали три века из истории областного центра.

К юбилею города были приурочены и гастроли Сахалинского международного театрального центра имени Чехова. Театр показал 5 спектаклей, которые тепло встретили амурские зрители.

В июле два амурских коллектива – хор ЦДШИ «Детство» и камерный хор «Возрождение» Амурской областной филармонии – приняли участие во Всемирных хоровых играх и завоевали шесть золотых медалей и одно чемпионство – вокальный конкурс проходил в Сочи с 6 по 16 июля. Со всей планеты соревновались 283 хора в 29 номинациях.

В августе в Благовещенске прошла VII Российско-китайская ярмарка культуры и искусства, в которой главными звёздами стали Государственный театр танца «Казаки России» и Национальный театр опера и балета КНР. В фестивале приняло участие более 1 000 человек. В его рамках Благовещенск принял ещё один известный российский фестиваль – «Манящие миры. Этническая Россия». Кочующие артисты со всех уголков страны дали большое представление с древним шаманским обрядом кормления огня на главной площади.

VII Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» и фестиваль современного искусства «Космос-фесТ» взяли первые места в номинациях на региональном этапе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Его итоги подвели 12 сентября во Владивостоке. Ещё два проекта – кино-квест «Ночь иллюзий», военно-историческая реконструкция боевых действий, посвященная 70-летию окончания войны с Японией 1945 года – заняли призовые места.

С 19 по 26 сентября в регионе проходил XIV фестиваль кино и театра «Амурская осень». В этом году на фестивале побывали такие известные артисты, как Андрей Мерзликин, Дмитрий Марьянов, Юрий Чернов, Наталья Гвоздикова, Вера Глаголева, Светлана Немоляева и другие. Гран-при фестиваля получил фильм «Коробка» режиссёра Эдуарда Бордукова про молодёжь и футбол. Лучшим спектаклем были признаны «Друзья» с Мерзликиным, Марьяновым и Юшкевичем, режиссер Юлия Меньшова. Добавился в этом году и третий конкурс – на лучшую короткометражку. Ею стали «Фокусы Менделя» Татьяны Федоровской.

В октябре амурские издательства были отмечены на главной книжной выставке региона – XIX Дальневосточной выставке-форуме «Печатный двор–2016». Амурчане получили 8 наград.

20 октября в Благовещенске впервые состоялось награждение премией имени Леонида Завальнюка. Она была учреждена телекомпанией «Альфа-канал», Благовещенским государственным педагогическим университетом и Амурской областной научной библиотекой. В результате победа в номинации «Творческий поиск» была присуждена Анне Синяковой, посмертно. Она навсегда осталась 14-летней. В номинации «Творческая зрелость» победителем стал Владислав Лецик – за сборник «Ревизор Восточного полушария».

Под занавес года стало известно, что Амурский камерный хор «Возрождение» испытывает финансовые трудности, которые препятствуют развитию коллектива. В среднем артист хора получает зарплату 3 500–4 000 рублей. Поэтому хористы либо увольняются, либо совмещают эту работу с другой. Однако концертный сезон продолжается. Об этом руководитель хора Елена Беляева рассказала в программе «Простые вопросы».

Конец года отметился целым рядом отчетных концертов местных творческих коллективов, среди которых были и юбиляры. Цирку «Ап!» исполнилось 25 лет, а цирку «Котовасия» - 20 лет.

Гастрольные артисты в 2016 году не стали повышать цены на свои концерты. Одним из самых дорогих традиционно оказалось выступление Ирины Аллегровой, билеты продавались по стоимости от 3 000 до 5 500 рублей. Певица в очередной раз сообщила, что она передумала уходить со сцены, ей стало скучно, и она вновь просит поверить в «Перезагрузку». Впрочем, экономически сложный год всё же ударил по карманам зрителей, и на концертах часто собираются неполные залы. В этом смысле в 2016 году гастролёров обошла «Свинка Пеппа». Спектакль ростовых кукол, поставленный силами ОКЦ, собрал летом полный зал.

Некоторые самые дорогие и кассовые артисты, видимо, не желая рисковать, решили пока сделать перерыв в дальних гастролях. Так, например, в 2016 году не было традиционных концертов Григория Лепса и Стаса Михайлова. Последний приедет в Благовещенск в марте. Из ближайших выступлений – концерты Кая Метова, Лолиты, Кубанского казачьего хора, Дианы Арбениной, Би-2 и других .

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