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29декабря
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Сегодня, 10:49 0

США готовятся объявить об очередном расширении антироссийских санкций

США готовятся объявить об очередном расширении антироссийских санкций
Фото: tvzvezda.ru

США планируют объявить о расширении санкций против России как ответ на приписанные Москве кибератаки против американских институтов в ходе выборов, пишет ТРК «Звезда». Это должно случиться в ближайшие сутки.

Но как отмечает агентство Reuters, что Белый дом не стремится к полномасштабному конфликту с Кремлем.

Ссылаясь на два источника среди официальных лиц, агентство сообщает, что США намерены ввести адресные экономические санкции против граждан РФ, предъявить им заочные обвинения, а также ввести санкции против российских дипломатов. Более того, администрация США планирует распространить порочащие сведения об официальных лицах и олигархах России.

В американских СМИ постоянно появляются спекуляции на тему пресловутой «руки Кремля», вмешавшейся в ход выборов президента США. Доказательств этого представлено не было.

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#происшествия

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