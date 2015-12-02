США готовятся объявить об очередном расширении антироссийских санкций
США планируют объявить о расширении санкций против России как ответ на приписанные Москве кибератаки против американских институтов в ходе выборов, пишет ТРК «Звезда». Это должно случиться в ближайшие сутки.
Но как отмечает агентство Reuters, что Белый дом не стремится к полномасштабному конфликту с Кремлем.
Ссылаясь на два источника среди официальных лиц, агентство сообщает, что США намерены ввести адресные экономические санкции против граждан РФ, предъявить им заочные обвинения, а также ввести санкции против российских дипломатов. Более того, администрация США планирует распространить порочащие сведения об официальных лицах и олигархах России.
В американских СМИ постоянно появляются спекуляции на тему пресловутой «руки Кремля», вмешавшейся в ход выборов президента США. Доказательств этого представлено не было.
Просмотров всего: 137