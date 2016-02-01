Хабаровчане составили новогоднюю ёлку из автомобилей

В Хабаровске автомобилисты построились в форме ёлки. В акции приняли участие 97 машин – «дерево» из них заняло практически всё пространство парковки арены «Ерофей». На построение понадобилось больше двух часов. На «ёлке» включили гирлянду из фар и «авариек», а затем её сняли с высоты птичьего полёта.

«Было огромное количество машин! Для нормальной, красивой автоёлки достаточно около 50 машин. В Челябинске в этом году был рекорд – 86. А у нас получилась ёлка из 97, и пока это рекорд по подобным автогеоглифам в России. Из-за такого количества желающих даже переживали, что места не хватит, но его хватило всем», – рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» организатор акции Надежда Алексеева.

Первыми новогодний символ выстроили жители Челябинска. Эту эстафету подхватили другие города. Праздничные деревья, снежинки и снеговики, сооружённые из десятков автомобилей, появились в Магнитогорске, Кирове, Астрахани, Ижевске, Севастополе.

Ранее агентство писало, что на акции «Ёлка из авто» ожидали около 100 автомобилей. Таким способом сообщество водителей и пассажиров, а также автоклубы Хабаровска захотели поздравить жителей дальневосточной столицы с Новым годом.

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