В Афганистане обезглавлена женщина, пришедшая на рынок одна

Фото:tvzvezda.ru

Трагедия в Афганистане. В селении Лати в провинции Сари-Пуль религиозные фанатики отрубили голову 30-летней женщине за то, то она пришла на рынок одна, без мужа, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Independent.

Отдаленное селение Лати фактически находится под влиянием движения «Талибан» (запрещено в РФ), так как официальные власти не могут осуществлять контроль за зоной, где оно расположено.

Женщина по имени Сакина пришла на рынок за покупками одна, поскольку ее муж был в Иране. Там с ней расправились вооруженные экстремисты, поскольку посчитали, что ее пребывание в людном месте без мужа равносильно измене.

Представители афганских властей заявили, что это преступление совершили талибы, однако это исламистское движение отвергло свою причастность к убийству.

Во время своего пребывания у власти в Афганистане в 1996-2001 движение «Талибан» существенно ограничило права женщин в соответствии со своим ультраконсервативным пониманием норм ислама. Были закрыты школы для девочек, женщин не брали на работу, им было предписано в обязательном порядке носить паранджу. Женщинам не разрешалось общаться с мужчинами, за исключением мужа или близких родственников, а также было запрещено выходить на улицу без сопровождения мужа или близкого родственника-мужчины.

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#происшествия

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