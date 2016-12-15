В Шимановске пытались обокрасть главную елку

Фото: shimanovskadm.ru

В Шимановске взрослые мужчина и женщина в ночь с 27 на 28 декабря снимали новогодние игрушки с главной городской елки. Воры были сразу задержаны полицией, сообщает пресс-служба мэрии города.

Около 23:00 на экране ЕДДС высветилась картинка — двое снимали игрушки с новогодней елки в сказочном городке. Сотрудники Единой диспетчерской службы незамедлительно позвонили в полицию. Похитителей задержали в городке – они не успели выйти за территорию.

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