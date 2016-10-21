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29декабря
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Россиянина задержали в Таиланде за попытку взлома

Россиянина задержали в Таиланде за попытку взлома
Фото: deita.ru

В аэропорту Бангкока задержан россиянин Константин Долгов. Его подозревают в попытке взломать банкомат, передает ИА Дейта.

Россиянина остановили при попытке вылететь из Бангкока в Казахстан. Представитель полиции отметил, что Долгов пытался взломать банкомат в курортном Хуахине. «Проделав отверстие в банкомате, он намеревался заполнить его газом и кислородом, а затем взорвать», — добавил полицейский.

Но попытка кражи была пресечена. Местные жители застали Константина Долгова за процессом взлома, и он вынужден был скрыться. Позднее полицейские обнаружили арендованный и брошенный им автомобиль, а также нужное оборудование, включая баллоны с газом.

Россиянин свою вину не отрицает. В посольстве России в Таиланде сообщили, что получили информацию от полиции о задержании российского гражданина.

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#происшествия

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