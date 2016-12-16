«Викинг» и «Снежная королева»: кинопремьеры недели

Фото: Film.ru

Последняя неделя уходящего года принесла с собой только две кинопремьеры. Одна из них – разрекламированная лента российского производства «Викинг». Вторая – мультфильм «Снежная королева–3. Огонь и лед». Амур.инфо рассказывает об очередных киноновинках.

Викинг

Российский художественный фильм режиссёра Андрея Кравчука, повествующий о приходе к власти князя Владимира Святославича. В главных ролях – популярные актеры Данила Козловский и Светлана Ходченкова.

Сюжет разворачивается во времена раннего Средневековья. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на великого князя. По закону мстить ему должен младший брат – бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…

Актеры: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, Андрей Смоляков, Владимир Епифанцев, Александра Бортич. Режиссер: Андрей Кравчук.

В Благовещенске фильм покажут во всех кинотеатрах, причем везде его можно посмотреть в двух версиях. Историческая драма вышла в разных вариантах с возрастными ограничениями 12+ и 18+.

Снежная королева–3. Огонь и лед

Продолжение полюбившегося многим мультфильма. В центре повествования вновь Герда и Кай. Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности – их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. Но, повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень – теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба…

Актеры: Наталия Быстрова, Филипп Лебедев, Диомид Виноградов, Александр Груздев, Михаил Тихонов. Режиссёр: Алексей Цицилин.

Мультфильм покажут в киноцентре «Благовещенск», ДК Профсоюзов, а также в одном из кинотеатров в «Островах».

С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Жизнь города».

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