Россия планирует удвоить число космических пусков в следующем году

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Пусковая программа Роскосмоса на 2017 год будет удвоена. Об этом в среду, 28 декабря, заявил глава госкорпорации Игорь Комаров, сообщают РИА «Новости».

«Пусковая программа на следующий год предусмотрена с серьезным увеличением. В следующем году нам предстоит фактически двукратное увеличение количества пусков», — сказал Игорь Комаров.

По его словам, выполнение пусковой программы начнется уже с января 2017 года, когда запланированы запуски с Байконура и Гвианского космического центра. Космодром Плесецк начнет активную работу в феврале. На космодроме Восточный также предстоит серьезная работа по завершению строительства, заявил глава Роскосмоса.

В 2016 году Россия впервые с 1999-го утратила лидерство по количеству космических запусков. Как сообщил первый замглавы Роскосмоса Александр Иванов, по итогам года у России впервые количество пусков будет меньше, чем у Китая и США. Прекращение пусков, по его словам, связано с отсутствием заказов по пуску спутников связи.

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