Минобороны РФ: обращать внимание на натужную гадость Charlie Hedbo унизительно

Фото: bloknot.ru

Издание Charlie Hedbo опубликовало на своих страницах очередную карикатуру. В этот раз поводом послужила авиакатастрофа ТУ-154 над Черным морем.

«Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих — не трогают», – цитирует «Коммерсант» официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова. «Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека»,– подчеркнул он.

Генерал Конашенков также добавил, что «если подобное … и есть проявление подлинных “западных ценностей”, их обладатели и защитники обречены, по меньшей мере, на одиночество в будущем». Представитель Минобороны также отметил, снижение поддержки французского еженедельника со стороны граждан России, «которые не так давно позировали на селфи в майках “Je suis Charlie”».

Французский еженедельник Charlie Hebdo, специализирующийся на острых политических карикатурах, опубликовал два шаржа, посвященные авиакатастрофе в Сочи. На обеих иллюстрациях изображен падающий самолет. Первая снабжена подписью «Плохие новости… Владимира Путина там не было». Ко второй карикатуре добавлен крик «А-а-а!» и подпись «Репертуар военного хора расширяется».

25 декабря самолет Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение над Черным морем. Все 92 человека, находившиеся на борту погибли.

Как сообщало Амур.инфо, 7 января 2015 года на редакцию Charlie Hebdo в Париже напали трое вооружённых людей, в результате чего погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания. Поводом для теракта стала публикация на обложке журнала карикатуры на пророка Мухаммеда. Журнал Charlie Hebdo и после этого попадал в скандальные ситуации, связанные с публикацией карикатур на события в мире.

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#происшествия

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