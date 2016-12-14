Глава Минвостокразвития рассказал о махинациях при распределении дальневосточных гектаров

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Зафиксированы случаи, когда чиновники пытались исключить из программы бесплатной выдачи земель самые дорогие и привлекательные участки. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Александр Галушка, сообщает издание Dv.land.

«Кто-то там земли пытается прятать – были такие вещи. Но приняты кадровые решения, и эти нечистоплотные чиновники уже не работают в органах власти, будь то краевое правительство или глава муниципалитета. Генпрокуратура к этому вопросу подключена», – рассказал министр.

Он также упомянул о «не всегда дружественной и комфортной по отношению к заявителям системе работы» в регионах. Например, власти отказывают в получении земли, если границы выбранного на сайте участка накладываются на чужой огород. «Не надо писать отказ. Вы предложите вариант рядом», – предложил министр.

«На совещании с губернаторами мы договорились о том, что внесём поправки в закон о дальневосточном гектаре и установим, что уполномоченный орган в случае наличия оснований для отказа в получении дальневосточного гектара обязан предложить заявителю иные варианты получения земли на Дальнем Востоке», – сообщил Галушка. «С людьми надо работать, помогать им, объяснять», – подчеркнул он.

30 % заявок на дальневосточный гектар отклоняется. В основном из-за несоответствия координат участков в электронной системе фактическим границам на земле. «Для людей это потерянные надежды. Человек может собраться написать заявку ещё раз, а может и не сделать этого», – подчёркивал вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Полную информацию о своих землях до сих пор не предоставило Минобороны. По словам Галушки, «до 30 декабря Минобороны передаст сведения о 1,5 тысячи земельных участков на Дальнем Востоке, до 30 января – о ещё 1 тысяче земель. Особенно это актуально на Камчатке».

Сейчас получить бесплатную землю в ДФО могут только дальневосточники. Активнее всего разбирают гектары в Якутии (7 844 заявки), на втором месте – Приморский край (6 310), на третьем – Сахалинская область (3 961). В Хабаровском крае подано 1 874 заявки, в Амурской области – 1 164, Камчатском крае – 1 079, Магаданской области – 322, Еврейской автономной области – 298, на Чукотке – 37.

С 1 февраля 2017 года получить бесплатную землю сможет любой россиянин.

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#Дальний Восток #российская власть

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